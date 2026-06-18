Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) başına mahkemenin “tedbirli mutlak butlan” kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında adı yer alan sanatçı Rahmi Saltuk, söz konusu metne kendi bilgisi ve onayı dışında imzasının eklendiğini duyurdu.

Sol Haber Portalı'ndan Özkan Öztaş’a konuşan Saltuk, doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine bir destek açıklaması yapmadığını belirtti.

Bir sanatçı olarak yıllara dayanan hukuku ve bestelerinin halka mal olması sebebiyle şarkılarının kullanılmasından mutluluk duyacağını ve bunda sakınca görmediğini ifade eden Saltuk, bahse geçen imza ve çağrı metninden ise haberi olmadığını söyledi.

İmza metninden ve bildiriden kendisini arayan yakınları aracılığıyla haberdar olduğunu ifade eden Rahmi Saltuk, "Bildiriden adımı çıkardıklarını öğrendim. Şarkılarımı kullanmalarında bir sorun yok. Ama böylesi bir metne imza atmadım" dedi.

Konuyla alakalı Berhan Şimşek'in kendisini arayarak şarkılarını kullanıp kullanmamak konusunda müsaade istediğini söyleyen Rahmi Saltuk, yaşanan süreci şöyle aktardı:

-Bildiriden Salı günü öğleden sonra haberim oldu. Hemen Berhan Şimşek'i aradım. Adımı sildirtmesini istedim.

-Sanırım bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben 'Sesimizi kullanamaz izin vermiyoruz' diyen bir bildiri yayımladığı için Berhan beni aradı.

-Konuştuk. Ben de ona 'Sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne de sonra karşılık istemiyorum' dedim. Bu diyaloğu, belge olsun diye kendisine yazılı mesaj olarak da ilettim. Ama imza bildirisinden sonradan haberim oldu.