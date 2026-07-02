Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ın yerine atanan Hakan Satılmış'ın ilk icraatı disiplin sürecini başlatmak oldu. Satılmış başkanlığında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, görevden alınan İl Başkanı Barış Yıldız ile İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

İHRAÇ TALEBİNİN GEREKÇESİ: HÜDA PAR’I İFTARA DAVET

Toplantıda ilk sözü alan CHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Gamze Özden, Barış Yıldız hakkında hazırladığı dilekçeyi yönetim kuruluna sundu. Dilekçede, Yıldız'ın geçen yıl düzenlediği iftar programına HÜDA PAR Malatya İl Başkanı'nı da davet etmesinin parti ilkeleriyle bağdaşmadığı savunuldu.

Dilekçede, "Partimizin üyesi Barış Yıldız'ın Hizbullah uzantısı HÜDA PAR'ın il başkanını iftar yemeğine davet ederek Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı olarak bilinen bir siyasi anlayışı meşrulaştırdığı, ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tutum ve davranışlarının parti tüzüğüne aykırı olduğu" öne sürülerek kesin tedbirli ihraç talebinde bulunuldu.

YILDIZ: AMAÇ KONGRE ÖNCESİ TASVİYE

Disipline sevk edilmesine ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan görevden alınan İl Başkanı Barış Yıldız ise iddialara sert tepki gösterdi. Geçen yıl Ramazan ayında Malatya'daki tüm siyasi parti il başkanlarını deprem sonrası dayanışmayı güçlendirmek ve kentin sorunlarını konuşmak amacıyla iftara davet ettiğini belirten Yıldız, davete tüm siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığını söyledi.

HÜDA PAR İl Başkanı'nın da davetliler arasında yer aldığını hatırlatan Yıldız, bunun disiplin gerekçesi yapılmasını kabul edilemez bulduğunu ifade ederek, "Tek dertleri olağan ya da olağanüstü kongre öncesinde kurultaya etki edebilecek herkesi partiden uzaklaştırmak. Ne ülkenin sorunları ne de demokrasi umurlarında. Genel merkezde olduğu gibi Malatya'daki atanmış yönetimin de tek kaygısı koltuğunu korumak" dedi.

"BİR İFTAR DAVETİ DİSİPLİN KONUSU OLAMAZ”

İftar davetinin siyasi nezaket çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Yıldız, "Bir insan, düzenlediği iftara farklı siyasi partilerden temsilciler katıldı diye disipline sevk edilebilir mi? Malatya'da sosyal medya trollerinin etkisiyle hareket eden atanmış bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.