CHP’deki mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararının kesinleşmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılabilecek olası seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, CHP Gaziantep İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, belediye meclisindeki dengelerin değişmesi ve bazı üyelerin YENİ Parti’ye katılmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Butlan yönetiminin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından iki İBB Meclis üyesinin ihracına karar verilmesinin ardından yaşanan gelişmelere değinen Sarı, Cumhur İttifakı karşısında muhalefetin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Sarı, “İş birliği yapmanın, birlikte hareket etmenin, bir ortak zeminde buluşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İBB'NİN AKP'YE GEÇMESİNE YOL AÇILMAMALI”

İstanbul'daki belediye meclisi dengelerinde yaşanan değişime işaret eden Sarı, muhalefet partileri arasındaki ayrışmanın İBB'nin AKP yönetimine geçmesine neden olmaması gerektiğini savundu. Geçmişte İstanbul'daki bazı belediye seçimleri ile Belediyeler Birliği seçiminde iş birliği yapıldığını hatırlatan Sarı, ortak hareket etme yaklaşımının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

YENİ Partili isimlere verilen desteğin yeterince anlaşılmadığını dile getiren Sarı, iş birliği konusunda bir sınır bulunduğunu vurgulayarak, “Bizim de bu iş birliği zeminine rağmen tabii ki sabrımızın bir sınırı var. Kimse bizim sabrımızın da sınırını zorlamasın” diye konuştu.

İHRAÇ EDİLEN İKİ İSME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son MYK toplantısında iki büyükşehir belediye meclis üyesinin ihracına karar verildiğini belirten Sarı, söz konusu isimlerden birinin CHP grup sözcüsü, diğerinin ise grup başkanvekili olduğunu söyledi.

Bu üyelerin partiyle bağlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Sarı, söz konusu kişilerin “siyasal aidiyetlerinin Cumhuriyet Halk Partisi’nde olmadığını” ileri sürdü.

Bazı belediye meclis üyelerinin CHP'den ayrılarak başka bir partiye geçmesini de değerlendiren Sarı, herkesin siyaset yapmak istediği yerde bulunabileceğini ifade etti. Ancak olası İBB başkanlığı seçiminde muhalefetin ortak hareket etmesinin önemini yineledi.

“İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

CHP olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cumhur İttifakı'na ve AKP'ye geçmemesi için gerekli iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını belirten Sarı, YENİ Parti'ye katılan isimlerin de AKP'ye karşı mücadelede ortak hareket etmek istemeleri halinde bu yaklaşımı destekleyeceklerini söyledi.

Sarı, iş birliği çağrısına rağmen farklı bir tutum benimsenmesi halinde bunun siyasi sonuçlarının sorumluluğunun ilgili isimlere ait olacağını belirterek, “Bu yönde atacakları adımların siyasal sonuçları da kendilerine aittir” ifadelerini kullandı.