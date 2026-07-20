Berhan Şimşek hakkında hayat arkadaşı Özlem Şanver’i psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bıraktığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Özlem Şanver, Nisan 2026'da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığını belirterek 6284 Sayılı Kanun kapsamında koruma talebinde bulundu.

KARAR 2 AY DAHA UZATILDI

Başvuru üzerine İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi tarafından Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Birgün'de yer alan habere göre, karar 29 Haziran’da 2 ay uzatıldı. Aynı dosyada, zorlama hapsi talebinin reddine ilişkin karar da üst mahkeme tarafından kaldırılarak yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

Karara göre Berhan Şimşek, iki ay boyunca Özlem Şanver'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılayıcı söz ya da davranışlarda bulunamayacak. Şimşek'in ayrıca Şanver'in konutuna, iş yerine ve okuluna yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulundurmasına izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme, tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde zorlama hapsi uygulanabileceği uyarısında da bulundu.