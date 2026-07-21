Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 70’inci yıl mezuniyet töreni, bu yıl da öğrencilerin taşıdığı pankartlar ve protestolarla gündeme geldi. Devrim Stadyumu’nda düzenlenen törende öğrenciler, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal gündemine ilişkin mesajlarını mizahi ve eleştirel pankartlarla dile getirdi.

AKP iktidarına “Her proje revize edilir, 23 yıllık olanlar da” pankartı ile gönderme yapıldı. Asgari ücrete “Türkiye’nin nitelikli köleleri 28 bin TL”, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Bakan Tekin okullar hiç Tekin değil” pankartları ile dokunan öğrencilerin, “Direnmek fıtratımızda var” ve “İfade özgürlüğü Error 404” yazılı pankartları da dikkat çekti.

ODTÜ mezunu tutuklu komedyen Deniz Göktaş da pankartlarda ilk sıralardaydı. Psikoloji bölümü mezunları, Ölü Deniz adlı gösterisindeki esprileri nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’a destek verdi. Öğrenciler, “Dışarıda tutsak değil içeride özgür olan bölüm arkadaşımız Deniz’e selam: Neşemizi çalamayacaklar!” yazılı pankart açtı.

REKTÖR PROTESTO EDİLDİ

Mezuniyet töreninde sandalyelerini kaldıran öğrenciler, atanmış rektör Ahmet Yozgatlıgil’i sırtlarını dönerek protesto etti. Yozgatlıgil, tribünlerde mezuniyeti takip eden öğrenciler ve aileler tarafından da yuhalandı.

Rektör protesto edildi, öğrenciler sandalyeleri ters çevirdi.

GÖKHAN DA PAYINI ALDI

Mezuniyet töreninde sahneye Athena grubu çıktı. Öğrenciler Gökhan Özoğuz’u protesto etti. Neler olduğunu kardeşine sordu, Hakan Özoğuz da “Ben sana arkada anlatacağım” yanıtını verdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Deniz Göktaş’a yönelik sözleri nedeniyle protesto edilen Özoğuz “Deniz Göktaş buradan mezunmuş. Atatürk hakkında söylediklerine sinirlendim. Arkadaşlarım devamını da dinle dedi. Kimse esprisi yüzünden tutuklanmamalı” dedi.