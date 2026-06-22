CHP içindeki tartışmalar devam ederken, “butlancı” olarak anılan Berhan Şimşek’ten tepki çeken açıklamalar geldi.

Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarısızlığında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in etkili olduğunu iddia etti.

İMAMOĞLU VE AKŞENER'İ SUÇLADI

Şimşek, şunları söyledi:

"Hain olan onlar, arkadan hançerleyen onlar. Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin arkasında olan iki isim Ekrem Bey ve Meral Hanım'dır. Bunlar kurultayı alamasaydı ayrılıp parti kuracaklardı. Bunlar bu partiden ayrılır giderse, birilerinin projesidir, adınız kadar emin olun. Bunlara parti kurduracaklar. Bölen biz değiliz, bölen onlar olacak. Kimlerle vals yaptıklarını biliyoruz. Mutlak butlanın buraya gelmesi kendilerinin çizip oynadıkları bir hadisedir."

"İMAMOĞLU'NUN BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA"

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarısızlığı hakkında sözlerini sürdüren Şimşek, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için, "Bir eli yağda, bir eli de balda. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, hem Cumhurbaşkanı adayı yardımcısıydı" dedi.

Şimşek şöyle konuştu:

-Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını kaybetmesinin arkasında yatan gerçek, iki isimdir. Ekrem Bey ve Meral Akşener'dir. Bu nettir. Sen Ekrem Bey...

-Kemal Bey'in seçiminden önce Zoom toplantılarını başlatıyorsun. İşi hazırlıyorsun. Niye? Çünkü bir eli yağda, bir eli de balda.

-Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, hem Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı. Kendileri kurguyu şöyle yapıyorlar; 'Kardeşim seçilirsek, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyız hem Cumhurbaşkanı Yardımcısıyız.

-Seçilemezsek Daha karga hayata merhaba demeden değişim deriz.