Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ardahan Valiliği görevinden alınan Mehmet Fatih Çiçekli için Valilik bahçesinde veda töreni düzenlendi. Törene, Çiçekli’nin eşi Esengül Korkmaz Çiçekli ile birlikte vali yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uğurlamaya gelen Ardahanlılara hitap eden Çiçekli, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Konuşmasında destek verenlere teşekkür eden Çiçekli, “Tüm bu süreç boyunca bizlerle beraber olan, birlikte bu şehri yüceltmeye, yükseltmeye omuz veren, gayret gösteren; kararnamenin çıktığı günden bugüne, ilk andan itibaren arayıp soran başta Hakan başkanımız, belediye başkanımız ve diğer herkese şükranlarımı sunuyorum. Eğer bir şey yapabildiysek onların, sizlerin, hak aşığı dostların desteği ve duaları sayesindedir” dedi.

Görev süresince verilen sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Çiçekli, “Bize verilen görevi aşk ile, sadakatle yapmayı; bunu bir namus ve iman meselesi olarak görmeyi kendimize ilke edinmiştik. Burada da elimizden geldiğince bu şehre, daha önce görev yaptığımız yerlerde olduğu gibi hizmet etmeye gayret ettik. Bize güvenen, mesleğe kabul eden, kariyer basamaklarında ilerlememizi sağlayan ve bu görevleri layık gören tüm büyüklerimi saygı ve şükranla anıyorum. Bana referans olan ve bugüne kadar arkamda duranların yüzünü kara çıkarmadığıma inanıyorum. En büyük şerefin de bu olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından “Muhteşemsin Ardahan. Elveda Ardahan” ifadelerini kullanan Çiçekli, törene katılanlarla vedalaşarak makam aracına bindi. Ardahan’dan ayrılan Çiçekli’ye bisikletli sporcular eşlik etti.

NE OLMUŞTU?

Bisiklet sürerken tayt giymesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevden alındı. Çiçekli’nin yerine Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Çiçekli’nin ismi, geçtiğimiz günlerde bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle yaşanan tartışmalarla gündeme gelmişti. Söz konusu tartışma daha sonra TBMM Genel Kurulu’na taşınmış, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp kürsüden Vali Çiçekli’nin fotoğrafını göstererek eleştirilerde bulunmuştu.

Alp, konuşmasında, “Önünde arkasında dört koruma. Vatandaşın içerisinde taytla geziyor. Böyle vali olmaz. İçişleri Bakanı’na sesleniyorum; ya bu valileri alın ya da bunlara asma yaprağı gönderin” ifadelerini kullanmıştı.