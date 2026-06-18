Mutlak butlan kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki ekibin parti teşkilatlarına yönelik aldığı radikal kararlar, siyaset gündeminde tartışmaları da beraberinde getirdi. Alınan kararlara karşı Kılıçdaroğlu'na yakın siyasetçilerin kendi çevrelerinden de ciddi itirazlar yükselmeye başladı.
Kılıçdaroğlu'nun dönüşünün ardından yetkiyi devralan ekibin ilk icraatı teşkilatlara yönelik oldu. dikkat çekti. Aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu il başkanlarının partiden ihracı talep edildi. Görevden alınan veya ihracı istenen çok sayıda il başkanının yerine hızlıca yeni isimlerin ataması gerçekleştirildi.
(Hasan Öztürkmen)
KARDEŞİNDEN TEPKİ GECİKMEDİ
Yaşanan bu gelişmelere ve atama dalgasına en sert tepkilerden biri, bizzat Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in kardeşi İlyas Öztürkmen'den geldi.
Kendisi de bir CHP üyesi ve il delegesi olan İlyas Öztürkmen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan bu kararları ve görevi kabul edenleri eleştirdi. Öztürkmen, atanan yeni il başkanlarını tanımadığını vurgulayarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Ben Cumhuriyet Halk Partisinin bir üyesi ve il delegesi olarak bu butlancıların atadığı ve bu görevi kabul eden hiç kimseye saygı duymuyor ve il başkanı olarak tanımıyorum."