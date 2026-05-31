Siyaset gündeminin sıcak başlıklarından biri olan "mutlak butlan" kararı ve CHP yönetimine dair süreç, TV100 yayınında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın, mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair detayları paylaştığı anlarda, Dursun Çiçek’in çıkışı ortamı gerdi.

"Yalaka" İthamıyla Başlayan Gerginlik

Yarkadaş’ın süreci değerlendirdiği sırada Dursun Çiçek'in "yalaka" ifadesini kullanması üzerine stüdyoda sesler yükseldi. Çiçek, Yarkadaş’a yönelik, "Kemal Bey'in avukatlığını yapmayın lütfen" şeklinde bir çıkışta bulundu. Bu eleştiriye tepki gösteren Barış Yarkadaş ise, Kılıçdaroğlu dönemiyle ilgili ahlaki bir duruş sergilediğini belirterek Çiçek’i kınadı.

"FETÖ" Benzetmesiyle Tartışma Derinleşti

İkili arasındaki tartışma, ideolojik suçlamaların merkezine oturdu. Dursun Çiçek, son günlerin tartışılan ismi Yarkadaş’a yönelik sert eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Ben de seni ayıplıyorum. Bölücü oldun, bölücü... FETÖ’cülerin yaptığı gibi..."

Bu ağır suçlamalar karşısında Yarkadaş, CHP içerisindeki dengelere ve yönetime yönelik eleştirilerini şu iddialarla dile getirdi:

"Bu partinin ahlakı son iki yıldır bazı arkadaşlarımız tarafından bozuldu."

"Özgür Özel ve arkadaşları, 'mutlak butlan' kararı çıkmaması için kapı kapı MHP ve AKP'yi dolaştılar."

"Erdoğan sonrasına hazırlanıyoruz diyerek CHP'yi bitirdiniz."

"O Lafları Sana Yediririm"

Tartışmanın ilerleyen safhalarında üslup daha da sertleşti. Dursun Çiçek’in, "Gazeteci yalaka değildir, doğruları söyler" ifadesine karşılık veren Yarkadaş, "Yalakalık yapan sensin Dursun Çiçek. Terbiyesizce konuşma. O lafları sana yediririm" sözleriyle tartışmayı kavga boyutuna taşımaya çalıştı.