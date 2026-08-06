CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin yargı sürecinin ardından göreve gelen “mutlak butlan” yönetiminin İstanbul’un 23 ilçesine ilçe başkanı ataması tartışma yarattı. Atanan isimler arasında, kısa süre önce AKP rozeti taktığı ortaya çıkan Savaş Aras da yer aldı. 2019 Yerel Seçimlerinde AKP’den Beykoz için aday adayı olan Remzi Şen de CHP’nin Beykoz İlçe Başkanı oldu.

ÖNEMLİ GÖREV

Savaş Aras, dün CHP Genel Merkezi tarafından Arnavutköy İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Ancak Aras’ın kısa süre önce AKP’ye katıldığı ve parti rozeti taktığı ortaya çıktı. Aras’ın 30 Aralık 2025’te AKP’nin düzenlediği programda rozet takmasının ardından henüz 1 yıl geçmeden CHP’de önemli bir göreve getirilmesi dikkat çekti. AKP’ye açık tweetleriyle gündeme gelen Remzi Şen’i Beykoz’a ilçe başkanı olarak atandı.