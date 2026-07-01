CHP'nin seçilmiş Özgür Özel yönetiminin parti sözcüsü Zeynel Emre, atanmış Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 26 İl Başkanını görevden almasının ardından yaptığı açıklamada "26 il görevden alındı ve bu 26 il içerisinde altısına il başkanı atayabildiler. Çünkü birçok ilde, mesela Manisa'da 18’inci kişi oldu teklif ettikleri il başkanlığı, kabul etmiyor" dedi.

MANİSA'DA 18 ESKİŞEHİR'DE 10 FARKLI KİŞİYE GİTTİLER

"- Sarayla iş birliği içerisinde, CHP’nin zayıflatılması ve yok edilmesine amaçlanan, seçim başarısızlığına amaçlanan atamaların olduğunu da göreceğiz şimdi. Birazdan o iş birliği aslında çok net ifade edilmiş olacak.

- Ama burada şunun da altını çizelim: 26 il görevden alındı ve bu 26 il içerisinde altısına il başkanı atayabildiler. Çünkü birçok ilde, mesela Manisa'da 18’inci kişi oldu teklif ettikleri il başkanlığı, kabul etmiyor. Eskişehir’de 10’dan fazla isim oldu.

- Farklı illerde sürekli ‘Gelin, il başkanlığını kabul edin’ diye tekliflerde bulunuyor. Ancak olumsuz cevap aldıklarını duyuyoruz, görüyoruz."