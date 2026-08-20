Menderes Belediyesi’nde yaşanan başkanvekili seçimi tartışmaları, CHP’li meclis üyesi Şirzat Peker’in partisinden istifa etmesiyle yeni bir boyut kazandı.

AKP’Lİ ADAYA OY VERDİ

17 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen Meclis Başkan Vekilliği seçiminde AKP’nin adayı Asuman Şen’e oy verdiğini açıklayan Peker, kararının herhangi bir partiye katılma ya da siyasi hesap anlamına gelmediğini savundu.

Peker, “Oyumu AK Parti lehine kullandım. Bu oyumun herhangi bir siyasi partiye katılma, başka bir partiye geçme veya kişisel bir siyasi hesap içerisinde olma şeklinde değerlendirilmesini doğru bulmuyorum” dedi.

Bir adaya oy vermek ile siyasi partiye üye olmanın farklı olduğunu belirten Peker, bundan sonraki siyasi yoluna herhangi bir partiye bağlı olmadan bağımsız şekilde devam edeceğini açıkladı.

AKP’Lİ ADAYA OY VEREN CHP’Lİ SAYISI İKİ OLDU

Peker’in açıklamasıyla birlikte, AKP adayı Asuman Şen’e oy verdiğini açıklayan CHP’li meclis üyesi sayısı ikiye yükseldi.

Daha önce CHP’li meclis üyesi Harun Bila da AKP Menderes İlçe Başkanlığı’na giderek kutlamalara katılmış ve Şen’e oy verdiğini açıklamıştı.