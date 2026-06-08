CHP’nin mutlak butlan davası hukuki, teknik ve zamanlama karmaşasına doğru gidiyor. CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve yönetimi Yargıtay’a bir an önce karar vermesi için çağrı yaparken, karşı taraf süreci uzatacak hamleler yapmaya devam ediyor. Butlan davasında Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş dahil delegelerden oluşan 7 kişilik davacı bulunuyor. Davacı ekibin bu hafta İstinaf Mahkemesinde bekleyen dosyaya tekrar temyiz başvurusunda bulunacağı öğrenildi. Bu durum hem dosyanın Yargıtay’a gitmesi hem de kararın kesinleşmesi süreçlerinin uzamasına neden olacak. Hukukçular, dosyanın Yargıtay’a gitmesinin adli tatil sonrasına kalmasına neden olabileceğini belirtti. Süreç tıkanmış gözüküyor.

DÖRT TARAF VAR

CHP’nin mutlak butlan dosyası kararı veren İstinaf Mahkemesi’nde ‘itiraz ve başvuru süreleri’ nedeniyle beklemeye devam ediyor. Bu süreler dolmadan dosya Yargıtay’a gitmiyor.

Dosyada dört taraf bulunuyor: Lütfü Savaş ve beş delege davacı olarak, CHP davalı taraf olarak, olaydan etkilenen 45 kişilik fer’i müdahiller ve görevden uzaklaştırma kararı verilen Özgür Özel ile yönetimi. Dosyanın kısa sürede kesinleşmesi için üç tarafın yani davacıların, CHP’nin ve fer’i müdahillerin aynı anda kararın kesinleşmesi talebinde bulunması gerekiyor. Tek tarafın başvuru yapması yeterli olmuyor. Özgür Özel ve ekibi butlan kararının kamuoyuna yansımasının hemen ardından genel merkez adına görev teslimi yapılmadan temyiz başvurusunda bulunarak süreci başlatmıştı. Bu kapsamda yargı kararı beklenirse kısa sürede bir kurultay yapılması söz konusu değil.

Feri müdahil, görülmekte olan bir davada doğrudan taraf olmayan, ancak davanın sonucunda çıkacak kararın kendi hukuki durumunu etkileme ihtimali bulunduğu için taraflardan birine destek olmak amacıyla davaya katılan üçüncü kişidir.