YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk açık grup toplantısında CHP’lilere “Butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, YENİ Parti’ye buyurun’’ dedi. Özel, “700 bini aşan istifalardan haberdarız. Şimdi artık vakittir. Yeni nesil siyasete, YENİ Parti’ye gelin” dedi.

Salonun hınca hınç dolduğu Grup toplantısında Özel “Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız” dedi ve şu mesajları verdi:

KUVAYİ MİLLİYE

Bizler girdiği ilk seçimi kazanan, AKP’ye yenilgiyi tattıran ve iktidara yürüyen kadrolarız. Kontrollü muhalefeti, mağlubiyeti reddeden, kendine çizilen sınırlar içinde muhalefeti reddeden; bu yüzden de bir sivil darbenin hedefi olmuş ama pes etmemiş, boyun eğmemiş, teslim olmamış Kuvayı Milliye ruhunun temsilcileriyiz. Vatandaşlarımızla el ele tutuştuk YENİ Parti’yi iktidar olsun diye kurduk.

YENİ BİR ÖRGÜT

Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adımı atıyoruz. Üye sayısı, nüfusu ve imkânları müsait olan tüm mahallelerimizde ‘Mahalle Meclisleri’nin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. Artık delegelik, Siyasi Partiler Kanunu’nu gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak ve YENİ Partimizde her bir üye, Genel Başkanı doğrudan seçecektir.

TARİHİ ÇAĞRI

Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. ‘İstifa etmeyin’ dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin ‘Siz oradayken burada nasıl duralım?’ diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, YENİ Parti’ye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun; YENİ Partimize buyurun.

İlk grup toplantısına Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi vardı. Salon hınca hınç dolarken gözyaşlarını tutamayanlar da vardı.

İLK GÜNÜN GÜNAHI OLMAZ

Özgür Özel’in ilk Grup toplantısında dili sürçtü, Yeni Parti yerine Cumhuriyet Halk Partisi diyecekken son anda durdu. Özel, “Kendisine Cumhuriyet... Kendisine YENİ Parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz” derken, salondaki gülüşmeler üzerine “Gülme... Gülme... Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz” dedi.

YENi Parti’ye Atatürk adına 1881 lira bağış

Vatandaşın YENİ Parti’ye olan ilgisi artıyor. 5 günde 114 bin kişi 240 milyon lira bağışta bulundu. Vatandaşlar dekontların üzerine “Ayakkabı param. Yevmiyemin üçte biri. Şehit oğluyum maaşımı alınca daha çok göndereceğim. Pazar param’’ diye yazdı. 68 kişi de 1881’er lira gönderdi. Bir vatandaş dekonta “Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına bağış yapıyorum” notu düştü...

YENİ Parti Lideri Özgür Özel de partisinin grup toplantısında, “YENİ Parti milletin bağışlarıyla kuruldu. Aldığımız her bağışı ve harcamayı şeffaf bir şekilde paylaşacağız’’ dedi.

Özel, “Bir vakitler ‘Milletle yola çıktım, bir yüzükle geldim, yüzüğü bozdurup parti kurduk’ diyenler vardı. Şimdi bu milletin hatırlattığı bir şey var’’ dedi, vatandaşın YENİ Parti’ye ilgisine değinerek şunları söyledi: “Milletten korkarak, millete rağmen, millet istemeden hiçbir şey olmaz. Millete rağmen o koltukta asla oturulmaz. Sen milletin gözünden düşmüşsen, sen milletin gönlünden düşmüşsen, millet artık değiştirmeye karar vermişse ve sen bir darbeye yeltenmişsen millet senin değil, o darbe yaptıklarının arkasında böyle durur işte, böyle durur.”