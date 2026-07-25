YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından ciddi bir destek alması gündemdeki yerini korurken Butlan yönetimi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FİGÜRAN GÖTÜRDÜLER

İstanbul Sarıyer'de düzenlenen üye katılım törenine CAST Ajanslarından figüranlar taşındı. İddialara göre törenin yapıldığı salon yüzlerce figüranla dolduruldu.

'KILIÇDAROĞLU İLE ALAKAM YOK PARA ALACAĞIZ DİYE GELDİK'

Skandal iddia toplantıyı takip eden SÖZCÜ TV mikrofonları ile gündeme taşındı. Törene katılan bir vatandaş bu iddiaları SÖZCÜ TV mikrofonlarında dile getirdi.

"- İki gün önce bizi arayarak CHP'nin toplantısı var katılın dediler. Çağırdılar biz de geldik. Ajansın ismini bilmiyorum ama bizim çocuk 'Bin lira alacağız dedi' diye geldik. Yoksa benim Kılıçdaroğlu ile alakam yok. Para henüz yatmadı ama alacağız."