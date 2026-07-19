Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bürokrat kimliğinin yanı sıra boş zamanlarında ilgilendiği bisiklet ve kürek sporları ile tanınıyordu.



Ardahan'da spor faaliyetlerinin artması ve bir bisiklet festivali düzenlenmesi amacıyla vatandaşlarla birlikte pedal çeviren Vali Çiçekli, spor sırasında giydiği 'bisiklet kıyafeti' nedeniyle CHP'nin Kars Milletvekili Akgün İnan Alp'in radarına takıldı.



Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli



Alp, Çiçekli'yi 'düzeysiz' ifadelerle eleştirmiş, söz konusu durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıyarak “İçişleri Bakanı ya bu valileri alın ya da bunlara birer asma yaprağı gönderin, asma yaprağı taksınlar’’ ifadelerini kullanmıştı. Alp'in eleştirileri sonrası AKP'li trollerin de hedef tahtasına aldığı Vali Çiçekli, 18 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Ardahan Valiliği görevinden alındı.



CHP'DE YAŞANANLAR DEĞİL VALİNİN KIYAFETİ RAHATSIZ ETTİ



Aynı zamanda bir avukat olan CHP'li Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren azınlıkta yer alıyor.



CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp



Mahkeme kararıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin genel başkanının değiştirilmesinden, 24 Mayıs'ta CHP Genel Merkezine çevik kuvvet polisinin kapıyı kırarak girmesinden ya da gün aşırı CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlardan hiçbir rahatsızlık duymayan Alp'in Meclis'e valinin kıyafetini taşıması ise CHP seçmeni tarafından da tepkiyle karşılandı.



Alp, CHP'li seçmenin kendisine yönelik eleştirilerinin ardından sosyal medya hesabını etkileşime kapattı ve kullanıcıların paylaşımlarına yorum yapmasını engelledi.













