CHP için verilen ‘mutlak butlan’ kararının ardından ekonomiye yönelik ilk önlem Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. TCMB, bankaların tüketici ve KOBİ’lere açtığı kredi musluklarını kısmak için zorunlu karşılık uygulamasında sıkılaştırmaya gitti. TCMB bu değişikliği ‘sıkı parasal duruşu desteklemek ve makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla’ yaptığını duyurdu.

Düzenlemeye göre kredili mevduat hesapları ile ihtiyaç ve taşıt kredilerinde belirlenen büyüme sınırını aşan bankalar, aşan limit tutarı kadar TCMB’ye Türk Lirası zorunlu karşılık yatırmak zorunda kalacak. Aynı şekilde KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL kredilerde de sınırı aşan bankaların zorunlu karşılık yükü artırıldı.

YEDEK MAAŞ DA GİTTİ

Bankalar nakit sıkıntısı yaşayan müşterilerine kredili mevduat hesabı (KMH) açıp nakit destek sağlıyordu. Dar gelirliler bu hesabı adeta ‘yedek maaş’ gibi kullanıyordu. Tüketimi kısarak enflasyonu düşürmeye çalışan Merkez Bankası, bu hesapların 8 haftada en fazla yüzde 2 büyümesine izin veriyor, aşan kısım için zorunlu karşılık istiyordu. Yeni düzenlemeyle büyüme sınırı yarı yarıya azaltılarak yüzde 1’e düşürüldü.

Düzenlemeyle tüketici ve taşıt kredilerindeki büyüme hızı da yüzde 4’ten yüzde 3’e çekildi. Bu önlemlerle, maaşları zaten enflasyona yenik düşen dar gelirlilerinin banka kredisi ile harcama yapıp enflasyona yol açmaları önlenmeye çalışılıyor.

Krediye erişim daha da zorlaştı

Düzenlemeyle ayrıca kredi büyüme sınırı KOBİ kredilerinde yüzde 5’ten yüzde 4.5’e, KOBİ dışı işletmelerin kredilerinde de yüzde 3’ten yüzde 2’ye çekildi. Bu yolla da bankaların KOBİ ve büyük işletmelere kullandıracak kredilere sınırlama getirilmiş oldu. İşletmelere yönelik bu önlemin üretimde yavaşlamaya yol açabileceği ifade ediliyor. Merkez Bankası bu önlemlerle, bankalardan kredi kullanan tüketici ve işletmelerin harcamalarını kısmayı ve dövize yönelmelerini önlemeyi hedefliyor.