Beştepe Sarayında hafta için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, görüşmenin ayrıntılarını gazeteci Kemal Avcı’ya anlattı. Görüşme talebinin kendisinden geldiğini söyleyen Sakık, şu bilgileri verdi:

ANAYASAL HAKLAR

“Sürecin ötelenmemesi gerektiğini belirttim. Toplumun beklentisi var ‘Siz bu ülkede barışa öncülük edin, barışı inşa edin dedim. Bu yaz meclis tatile gitmesin. Şimdi size böyle bir tarihi fırsat sunuyor hayat. Siz de gelin bu ülkenin azizi olun, barışı büyütelim hep birlikte. Kürtler bu topraklarda kendi dil, kültür, kimliklerini de özgürce ifade etsinler. Bu haklar yasal, anayasal güvence altına alınması gerekir’ dedim.”

KÜRTÇE DEYİM

“Toplumun çok büyük beklentileri var bu noktada. Çözümle ilgili erteleyen öteleyen değil ilerleyen bir şeyin olması gerekir. Hatta kendisine de bir Kürt atasözünü örnek verdim. Kürtler diyor ki ‘Av di golêda bimîne genî dibe’ yani su gölde kaldıkça bozulur, koku vermeye başlar. Süreç böyle ertelenip ötelenirse sabote edilebilir. İnsanların umutları kırılır. Umut için adım atılması lazım.”

AKİLLER GÜNDEMDE

“Cumhurbaşkanı’na önceki gibi Akil İnsanlar heyeti kurulmasını önerdim. Sağdan, ülkücü milliyetçi, İslami kesimlerden sola kadar bu sürecin karşısında olanları bile dahil edebileceğiniz bir mekanizma oluşturabilirsiniz dedim.”

‘DEMİRTAŞ KONUSU’

Sakık görüşmede, AİHM ve AYM kararlarının uygulanması talebini de ilettiğini, Selahattin Demirtaş’ın durumunu da gündeme getirdiğini ve 10 yıldır haksız bir şekilde içeride olan Demirtaş’ın sürece katkısı olabileceğini de iletti. Sakık’a göre Erdoğan görüşmede daha çok dinledi, not aldı ve “Süreci önemsiyoruz. İnşallah birlikte çözeceğiz dedi” dedi.