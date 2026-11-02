CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararı Yargıtay’da beklerken, CHP’nin resmi sitesinde değişiklik dikkati çekti. Buna göre “chp.org.tr” adresli siteden Özgür Özel’in Genel Başkanlığı dönemine ait tüm içerikler kaldırıldı. Sitede, TBMM konuşmaları, miting konuşmaları, etkinlik konuşmaları, basın açıklamaları, yazılı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları, TV programları, röportajlar, kabuller, haberler, kurultay konuşmaları ve yurt dışı konuşmaları başlıklı tüm sekmelerdeki içeriklerin Kasım 2023’ten Mayıs 2026’ya atladığı görüldü. Özgür Özel, CHP’nin 38’inci kurultayında genel başkan seçilince böyle teşekkür etmişti. ARŞİV YOK EDİLDİ Özel’in açıklamalarının yanı sıra, üç yıl boyunca yayımlanan basın açıklamaları, sözcülerin basın toplantıları, parti kurmaylarına ait bültenler, TBMM faaliyetleri, rapor, fotoğraf ve diğer içerikler de silindi. CHP’nin resmi sitesinden, Eylül ayında da Özel’in 18 Mart’ta CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği, “Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığı” konulu “Turpun Küçüğü” başlıklı açıklaması kaldırılmıştı.

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