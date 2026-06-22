Terörist başı Abdullah Öcalan’ın umut hakkından yararlanmasına DEM’li vekiller dışında ilk destek CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp‘ten geldi. Kılıçdaroğlu taraftarı olarak bilinen Alp, AİHM kararlarına uyumlu olarak bir yasa çıkarılmasını istedi ve “Mahkumlara tanınacak ‘umut hakkı’ konusunda hukuki gereklerin yerine getirilebilmesi amacıyla bir kanun çıkarılmasını teklif ediyorum” dedi.

DEMİRTAŞ SORUSU

Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün SÖZCÜ TV ekranlarında katıldığı programda, “Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına destek verdiniz, pişman mısınız?” sorusuna “Hayır. Pişman değilim” cevabını verdi. Bu sözler DEM’lileri kızdırdı. DEM Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, “Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için.” dedi.

Umut hakkı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının infaz rejiminin değiştirilmesine yönelik DEM’li vekiller TBMM Başkanlığı’na 100’den fazla kanun teklifi vermiş durumda.