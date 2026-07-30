Butlanla göreve gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozet takma töreninde katılımı fazla göstermek için üç ajanstan figüran getirildiği haberini yapan SÖZCÜ TV muhabiri Nedim Bayhan, BirGün muhabiri Ebru Çelik ile web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin Basın Suçları Savcılığı’nda ifade verdi.

TAMAMEN GAZETECİLİK

Muhabirimiz Nedim Bayhan şunları söyledi: “Röportaj yaptığım kişi bana gelerek CHP’nin üye katılım toplantısına cast ajansı aracılığıyla geldiğini kendi iradesiyle beyan etti. Bu beyan herhangi bir yönlendirme veya telkin sonucu değil, tamamen kendi isteğiyle tarafıma açıklanmıştır. Gazetecilik mesleğinin gereği olarak kamuoyunu ilgilendiren bu iddiayı kayıt altına almak amacıyla söz konusu kişiyle salonun bahçesine çıkarak şikayet konusu röportajı gerçekleştirdim.

Röportaj sırasında kişinin oğlu yanımıza gelerek cast ajansı tarafından gönderildiğini ifade ettiği iş ilanı mesajını bana gösterdi. Tamamen olay yerinde karşılaştığım ve kendi iradesiyle beyanda bulunan bir kişiyle gazetecilik faaliyetim kapsamında röportaj gerçekleştirdim.”

Soruşturma, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in şikâyeti üzerine başlatıldı.