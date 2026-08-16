Cem YILDIRIM

YENİ Parti, Türkiye’nin en uç noktalarından biri olan sınır ili Hakkari’ye iş insanı Suzan Çakırbeyli ‘yi il başkanı olarak atadı. Daha önce de CHP Hakkari İl Başkanı olan Suzan Çakırbeyli YENİ Parti kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. Bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve butlan yönetimince görevden alınan Çakırbeyli, CHP’den istifa etmişti. Çakırbeyli, Genel Merkez tarafından gönderilen Kılıçdaroğlu imzalı görevden alma yazısını da uçak yapıp “Işık hızı ile iade ediyorum’’ diyerek pencereden dışarı göndermişti.

Suzan Çakırbeyli, görevden alma yazısını böyle iade etmişti.

‘İKTİDAR İLK MEŞALESİ’

YENİ Parti lideri Özgür Özel tarafından göreve getirilen Suzan Çakırbeyli, İl Başkanlığı binasını açtı ve “İktidarın ilk meşalesini Hakkari’de yakıyoruz’’ diyerek şunları söyledi:

“Bu meşalenin ışığı bütün ülkeye yayılacak, hep birlikte yürüyeceğiz, kara düzeni hep birlikte değiştireceğiz, yeni bir Türkiye’yi de hep birlikte kuracağız.”