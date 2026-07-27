Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin İstanbul Sarıyer’deki rozet töreninin altından skandal çıktı.

Törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyumla atanan Gürsel Tekin ve partinin MYK üyeleri katıldı. Törenin “yoğun katılım” nedeniyle İstanbul Sarıyer Ayazağa’da bulunan Rauf Denktaş Kültür Merkezi’ne taşındığı duyuruldu. Ancak tören için 3 farklı cast ajansından yüzlerce figüranın Mecidiyeköy’deki Trump AVM’den 20 servis aracıyla Sarıyer’deki kültür merkezine götürüldüğü ortaya çıktı.

Ortaya çıkaran genç gazeteciyi hedef alıp, hakaret ettiler

950 TL’ye figüran olarak geldikleri Sarıyer’de servislerden indirilerek Kültür Merkezi’nin arka bahçesinde toplanan cast üyelerine, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Hak, hukuk, adalet”, “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu”, “Kahraman Kemal” sloganları ve hep birlikte alkış tutmaları, ıslık çalmaları söylenerek provalar yapıldı. İçerisinde cast direktörlerinin de bulunduğu yaklaşık 50 erkek figürana CHP Gençlik Kolları yelekleri giydirildi, CHP ve Türk bayraklarının sallamaları gerektiği söylendi. Salonda bu kişilere Kılıçdaroğlu tarafından rozet takıldı.

Skandalı ortaya çıkaran gazeteci

BirGün muhabiri Ebru Çelik, kendisine gelen bir mesaj üzerine, figüran olduklarını söyleyenlerin arasına karıştı. Mecidiyeköy’den figüranlarla birlikte servis aracına binen Çelik, salonun dışında ve salonda yaşananları tüm detaylarıyla yazdı.

Savcılık soruşturma başlattı

CHP üye katılım töreninde salon ücretli figüranlarla doldurulduğu haberinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili gelen şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığa yapılan şikayetin ise CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’den geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama özetinde “Yayınlara ilişkin araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır.” İfadeleri yer aldı.

Gürsel Tekin

Muhabire hakaret yayını

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, ‘paralı figüran’ haberini yapan BirGün muhabiri Ebru Çelik’i ve basın mensuplarını hedef aldı. Tekin, dün yaptığı basın toplantısı ile ‘paralı figüran’ haberini ‘Bu tuzak ‘FETÖvari’dir’ diyerek dava açtıklarını belirtti. Tekin, Ebru Çelik’e hakaretlerin yer aldığı ses kaydını canlı yayında dinletti.