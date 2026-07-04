Çinli teknoloji devi Huawei’in Shenzhen kentinde inşa ettiği yeni araştırma ve geliştirme kompleksi "Ox Horn", Avrupa mimarisinden esinlenen tasarımıyla kamuoyunun ve mimarlık dünyasının dikkatini çekiyor. Toplamda 1,5 milyar dolara mal olan ve 2019 yılında tamamlanan kampüs, bariz Avrupa esintileri taşıyan mimari yapısı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

1,5 MİLYAR DOLARLIK AVRUPA MODELİ

25.000’den fazla personelin çalışabileceği şekilde tasarlanan Ox Horn, 12 farklı kasaba ve 100 ayrı binadan oluşuyor. Geniş bir alana yayılan kampüste ulaşım, şirkete ait özel bir tramvay sistemiyle sağlanıyor ve tesisin etrafında tam bir tur atmak 22 dakika sürüyor. Complex içerisinde yüzlerce fıskiye, yapay bir göl, siyah kuğular ve küçük bir orman yer alıyor.

Kampüsün tasarımında Avrupa’nın ikonik şehirleri ve tarihi yapıları temel alındı. Tesis bünyesinde yer alan dikkat çekici yapılar arasında şunlar bulunuyor:

Almanya’daki Heidelberg Kalesi ve Eski Köprü'nün (Old Bridge) birebir replikaları

Verona, Bologna, Brugge, Oxford ve Paris gibi şehirlerin mimari tarzlarından esinlenilen düzinelerce bina

Huawei'in teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarındaki gizlilik politikası gereği, Ox Horn kampüsü halkın ziyaretine açık tutulmuyor.

MİMARLARDAN VE SEKTÖRDEN "KOPYA MİMARİ" ELEŞTİRİSİ

Görsel yapısıyla dikkat çeken kampüs, bölgesel kültürle bağ kurmadığı gerekçesiyle Çin'de eleştirilere maruz kaldı. Tasarımı eleştiren Domus China dergisinin genel yayın yönetmeni Yu Bing, simge binaların kendi çevreleriyle bir bütün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mimari, bölgesel kültüründen kopuk bir şekilde var edilmemelidir. Huawei'in kampüsü tüm Avrupa mimarisini kopyalamış olsa bile, oranın yerel çevresini, manzarasını, halk geleneklerini ve yerel lezzetlerini kopyalayamaz. Bu sadece ruhsal derinliği olmayan, kukla bir yapıdır."

ÇİN'DE "DUPLITECTURE" AKIMI

Çin'de Avrupa kültürü ve mimarisine yönelik ilgi, literatürde "Duplitecture" (Kopya Mimari) olarak adlandırılıyor. Bu akım, Çin hükümetinin özel mülkiyet edinme kurallarını gevşettiği 1990'lı yıllardan itibaren hız kazandı. Ülkedeki kopya mimarinin bir diğer bilinen örneği ise Paris'teki Eyfel Kulesi, Zafer Takı ve Avrupa tarzı villaların replikalarını barındıran korunaklı yerleşim alanı Tianducheng olarak gösteriliyor.