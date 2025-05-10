ABD Ankara Konsolosluğu’nun resmi sosyal medya hesabından “Konsolosluk görevlilerinin sabıka kaydına erişim imkânı bulunmaktadır” paylaşımı yapıldı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, paylaşıma sert tepki gösterdi. kişisel verilerin korunması konusunda yetkililerden açıklama beklediğini vurgulayan Toktaş, “Bu rezillik nedir” dedi.
Toktaş, şu ifadeleri kullandı: “Adalet ve Dışişleri bakanlarına, Meclis Başkanlığımıza seslenmek istiyorum: Kişisel Verileri Koruma Kanunu sadece Türk vatandaşlarına mı uygulanıyor? ABD’ye böyle bir imtiyaz mı verdiniz? Türkiye müstemleke midir? Bunun dışında bilmediğimiz başka imtiyazlar verilmiş midir yoksa ‘dostum’ kelimesinin büyüsüne mi kapıldınız?”