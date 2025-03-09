Almanya'da verdi sendikası, yüzde 8 oranındaki zam isteğine karşı çıkan ve pazarlıkları durdurma noktasına getiren işverene karşı 11 havaalanında grev çağrısı yaptı. Pazartesi günü, Almanya’nın en işlek 11 havaalanı çalışmayacak. Türkiye’den oraya ve oradan Türkiye’ye ve diğer ülkelere uçuşlar duracak.

Yer hizmetleri ve kamu personeline iş bıraktırmak isteyen Ver.di bugün (9 Mart Pazar) haber vermeden, Hamburg’daki Helmut Schmidt Havaalanı’nda uyarı grevine gitti.

İLK KAOS HAMBURG‘DA

Uçak yükleme ve bagaj taşımatdan sorumlu 150 kişi işi durdurunca kaos çıktı ve 144 geliş ve 139 gidiş olarak planlanan uçuşlardan sadece 10’u yapılabildi. Bir çok kişi haberi olmadığı için havaalanında mahsur kaldı.

Ver.di sendikası, ülkenin en büyük havaalanı olan Frankfurt ve bunun dışındaki Münih, Hannover, Berlin, Stuttgart, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund ve Leipzig/Halle’de grev olacağını duyurdu. Grevin başlama ve bitiş saatleri bilinmiyor.

Grevlerin habersiz olması eleştirilerini yanıtlayan Ver.di, „Yasa gereği havaalanına yarım saat önceden haber verdik. Yoksa grev kırıcılar devreye sokulurdu“ dedi.