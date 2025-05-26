Eşi Brigette Macron'dan tokadı yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk kez konuştu.

Uçağın merdivenine yönelirken Brigitte Macron’un, Fransa Cumhurbaşkanı'nın suratına hamle yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Hanoi’de gazetecilere konuşan Emmanuel Macron, “Eşimle tartışmıyordum, şakalaşıyordum. Burada önemli bir şey yok” dedi.

Bu tür görüntülerin son haftalarda sıkça manipüle edildiğini söyleyen Macron, “Bunu yapanlar aklını yitirmiş insanlar” ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN ÖNCE SARAY'DAN AÇIKLAMA

Macron'dan önce konuşan Elysee Sarayı yetkilileri de videodaki hareketin basit bir şakalaşma anı olduğunu söyledi.

Saray'dan yapılan açıklamada “Seyahatin başlamasından önce, cumhurbaşkanı ile şakalaşıp gülüştüğü bir andı” diyen yetkili, bunun “yakınlıklarını gösteren bir an” olduğunu vurguladı.

Görüntülerde Macron bir an sendeledikten sonra toparlanıyor ve kameraya el sallıyor. O sırada Brigitte Macron, uçağın gövdesinin arkasında kaldığı için yüz ifadesi ve beden dili kameraya yansımıyor.

Çift daha sonra birlikte merdivenlerden iniyor ancak Brigitte Macron, eşinin kolunu tutmayı reddediyor.

2007 yılından beri evli olan çiftin özel anlarının medya tarafından çarpıtıldığı iddiası Fransa’da sıkça gündeme geliyor.