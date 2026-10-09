Dolar endeksi küresel çapta değer kaybı yaşarken, yurt içinde döviz kurları yükseliyor. Türk Lirası'nda görülen zayıf seyir, döviz kurlarında rekorları beraberinde getirdi. 9 Ekim Cuma günü döviz piyasalarında ABD dolarının küresel para birimleri karşısında değer kaybettiği görülürken, Türkiye'de Türk lirası üzerindeki baskı sürdü. ABD Hazine tahvil faizlerindeki gevşeme ve Fed'in bir sonraki faiz kararına yönelik beklentiler, Dolar Endeksi'ni aşağı yönlü hareket ettirdi. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında TSİ 07.56'da 49,33 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar endeksi ise yeni günde 101,98 puan seviyesine geriledi. JEOPOLİTİK GELİŞMELER DOLARDA KÂR SATIŞINI DESTEKLEDİ ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimler öncesinde İran'a yönelik bir saldırı yapılmayacağını ve müzakerelerin sürdüğünü açıklaması, jeopolitik risklerin ötelenmesine neden oldu. Bu gelişme, küresel piyasalarda dolarda kâr satışlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı. Küresel bazda dolardaki bu gerilemeye karşın, yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskı varlığını sürdürdü. Merkez Bankası'nın kuru dengede tutmaya yönelik adımlarına rağmen serbest piyasada dolar kuru yukarı yönlü eğilimini korudu ve 49,33 TL seviyesinden el değiştirdi. Dolar endeksindeki zayıflama, çapraz kurlarda majör para birimlerine alan açtı. Küresel piyasalardaki rahatlamayla birlikte Türk lirası karşısında yönünü yeniden yukarı çeviren euro, serbest piyasada 55,39 TL seviyesine tırmandı. Sterlin de primli seyrini güçlendirerek 65,32 TL bandından işlem görmeye başladı. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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