Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla Türkiye’de yaptığı ÖTV uyarlamasıyla dikkat çekici bir fiyat indirimi gerçekleştirdi. Şirket, Model Y’nin iki farklı versiyonunu 1 milyon 866 bin TL ve 1 milyon 909 bin TL’den sınırlı sayıda satışa sundu. Düşük vergi diliminde kalan bu modeller kısa sürede tükendi.

TESLA'DAN ÖTV HAMLESİ

Elektrikli otomobillerde motor gücüne ve vergisiz fiyatına göre değişen ÖTV oranlarını avantaja çeviren Tesla, Model Y’nin motor gücünü 160 kW altına çekerek aracı yüzde 10’luk vergi dilimine dahil etti. Ayrıca bataryada yapılan güncelleme ile menzil 455 kilometreye (WLTP) ulaştı. Araç, arkadan itişli yapısıyla 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı 217 km/s olarak açıklandı.

YÜZDE 40 VERGİYE YOL AÇABİLİR

Türkiye’de elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV dilimine girebilmek için satış fiyatının 1 milyon 914 bin TL’yi geçmemesi gerekiyor. Tesla'nın Model Y’si bu sınırın hemen altında yer alıyor. Ancak yapılacak 5 bin TL’lik bir artış, otomobilin yüzde 40’lık vergi dilimine geçmesine ve satış fiyatının 2 milyon 400 bin TL’nin üzerine çıkmasına neden olacak.

Bu nedenle, araç alımında belirli renk, jant ve donanım tercihlerinin sabit tutulması zorunlu tutuluyor. Renk değişikliği veya opsiyonel özelliklerin eklenmesi, fiyatı artırarak aracı üst vergi dilimine sokabiliyor.

AVRUPA'DA KAN KAYBEDİYOR

Tesla, Türkiye’de yaptığı bu fiyat ayarlamalarıyla satışlarını artırsa da Avrupa pazarında aynı başarıyı sürdüremiyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Tesla'nın Avrupa’daki satışları 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 45 azaldı. Mart ayında 28 bin 463 olan satış adedi bu yıl aynı dönemde 18 bin 224’e gerilerken, şirketin AB otomobil pazarındaki payı yüzde 2,8’den 1,8’e düştü.