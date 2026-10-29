Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’un meydanları, caddeleri ve sahilleri bayram kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Belediyelerin hazırladığı etkinlik takvimlerinde ünlü sanatçıların konserlerinden meşaleli yürüyüşlere, çocuk atölyelerinden bando gösterilerine kadar pek çok etkinlik bulunuyor.

İstanbul’un birçok ilçesinde kutlama hazırlıkları sürerken, kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi’nin bu yıl vatandaşların geniş katılımına açık bir Cumhuriyet Bayramı programı duyurmaması ise öne çıkan başlıklardan biri oldu.

KAYYUMUN YÖNETTİĞİ ŞİŞLİ'DE KUTLAMA YOK

İstanbul’da çok sayıda ilçe belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek konser ve yürüyüş programlarını kamuoyuyla paylaştı. Ancak kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi’nin halka açık kutlamalarına ilişkin bir duyuruya ulaşılamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise Habitat Meydanı’nda bir etkinlik düzenleyecek. Saat 19.30’da başlayacak program kapsamında, saat 20.00’de Hüsnü Arkan konser verecek. Söz konusu etkinlikler, Şişli Belediyesi’nin kendi organizasyonları arasında yer almıyor.

Geçen yıl da kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi’nin geleneksel Cumhuriyet fener alayını düzenlememesi tartışmalara neden olmuştu. Belediye, 2025 yılında çelenk sunma töreni ve salon etkinliğiyle sınırlı bir program gerçekleştirmişti.

İstanbul’da 29 Ekim etkinlikleri: İlçe ilçe kutlama programı

İstanbul’un farklı ilçelerinde gün boyunca resmî törenler, konserler, yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin ayrıntıları:

Kadıköy

Kadıköy’deki kutlamalar, saat 10.00’da Bağdat Caddesi’nde düzenlenecek resmî geçit töreniyle başlayacak. Cumhuriyet Bandosu ve Kadıköy Belediyesi Gençlik Bandosu, saat 13.00 ile 17.00 arasında cadde boyunca müzik dinletileri sunacak.

Saat 14.30’da Aytunç Bentürk Dans Akademisi öğrencileri vals ve zeybek gösterileri gerçekleştirecek. Saat 15.00’te ise “Kadıköy Söylüyor Cumhuriyet Yaşıyor” konseri başlayacak.

Günün son etkinliği olan Cumhuriyet Yürüyüşü, saat 19.00’da Suadiye ışıklardan başlayarak Göztepe ışıklarda sona erecek. Yürüyüşe YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılması bekleniyor.

Avcılar

Avcılar Havuz Meydanı’nda saat 14.00’te çocuklara yönelik atölyeler düzenlenecek. Saat 17.00’de DJ performansı gerçekleştirilecek. Programın devamında Atatürk heykeli önünden kortej yürüyüşü başlayacak.

Rhythm of Istanbul Led Drum ile Kırklareli Kent Konseyi Hür Kadınlar Ritim 29 Çalışma Grubu’nun performanslarının ardından saat 21.00’de Mary Jane grubu sahne alacak.

Bakırköy

Bakırköy’de Cumhuriyet Bayramı kapsamında gün boyunca farklı noktalarda etkinlikler düzenlenecek. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde futbol turnuvası gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı’nda ise DJ performansları, oyunlar ve atölyeler yurttaşlarla buluşacak.

Yeşilköy Atatürk büstü önünden başlayacak Vosvos turunun yanı sıra Taş Koleji halk oyunları gösterisi ve Gamze Cingöz konseri de etkinlik programında yer alıyor.

Akşam saatlerinde Dikilitaş’tan Cumhuriyet Meydanı’na doğru bando eşliğinde fener alayı düzenlenecek.

Beşiktaş

Beşiktaş’ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek yürüyüş, saat 19.15’te Dolmabahçe Sarayı önünden başlayacak. Barbaros Meydanı’nda sona erecek yürüyüşün ardından saat 20.00’de Gece Yolcuları konser verecek.

Beylikdüzü

Beylikdüzü’nde Cumhuriyet korteji saat 20.00’de Beylik Pazarı Alanı’ndan hareket edecek. Yurttaşlar, Türk bayraklarıyla korteje katılarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşabilecek.

Büyükçekmece

Büyükçekmece’de fener alayı saat 19.23’te iki ayrı noktada düzenlenecek. Etkinlikler, Eski Ziraat Bankası ve Makro Çarşı önü ile Sinanoba’da gerçekleştirilecek.

Çatalca

Çatalca’da fener alayı saat 19.23’te Nazım Özbay Kültür Merkezi önünden başlayacak. Yürüyüşün ardından saat 20.30’da Millet Bahçesi’nde DJ Furkan Balıkçı sahne alacak.

Eyüpsultan

Eyüpsultan’da Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı saat 19.00’da Göktürk Kültür Sanat Merkezi önünden başlayacak.

Kartal

Kartal’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.00’da Kartallı Kazım Meydanı’ndan fener alayı düzenlenecek. Saat 20.00’de ise Kartal Meydanı’nda Selçuk Balcı konser verecek.

Küçükçekmece

Küçükçekmece’de beklenen sağanak yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle bazı etkinlikler iptal edildi.

Bu kapsamda Cumhuriyet Otobüsü etkinliği ile Fevzi Çakmak Meydanı’nda yapılması planlanan “Cumhuriyet Hepimizin Geleceği Şenliği” gerçekleştirilmeyecek.

Maltepe

Maltepe’de meşaleli Cumhuriyet yürüyüşü saat 19.23’te belediye binası önünden başlayacak. Yürüyüşün ardından Adamlar grubu, Cumhuriyet Meydanı’nda konser verecek.

Sancaktepe

Sancaktepe’de saat 20.00’de Meydan Park’ta başlayacak konser programında Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi sahne alacak.

Sarıyer

Sarıyer’de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek fener alayı saat 18.00’de Kefeliköy’den başlayacak.

Silivri

Silivri’de fener alayı saat 19.00’da belediye binası önünden hareket edecek. Yürüyüşün ardından Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda konser programı düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında önce DJ Serhat sahne alacak, ardından Berksan konser verecek.

İstanbul genelinde düzenlenecek etkinliklerle Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü, konserler, yürüyüşler, fener alayları ve çeşitli gösterilerle kutlanacak. Küçükçekmece’de ise olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan iki etkinlik iptal edildi.