Mutfak tezgahlarının vazgeçilmezi olan sıvı bulaşık deterjanı için uzmanlardan ezber bozan bir kullanım tavsiyesi geldi. Bulaşık makinelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte yalnızca mutfak hijyeniyle sınırlı kaldığı düşünülen bu temel temizlik ürünü, aslında evdeki pek çok pahalı bakım masrafını tek başına ortadan kaldırıyor. Tüketici rehberleri ve bakım uzmanlarının "Tüm kapılara sürün" diyerek duyurduğu yöntem, ev içi mekanik sorunlardan kış aylarının baş belası olan rutubete kadar inanılmaz sonuçlar veriyor.

PAHALI SPREYLERE PARA VERMEYE GEREK YOK

Evlerde en sık karşılaşılan ve gün boyu sinir bozan gıcırtılı kapılar için özel yağlayıcı spreylere ya da pahalı kimyasallara servet harcama dönemi sona eriyor. Tüketici araştırma kuruluşu Which? tarafından paylaşılan pratik rehbere göre, kapı menteşelerine damlatılacak yalnızca birkaç damla bulaşık deterjanı mekanik sürtünmeyi saniyeler içinde sıfırlıyor.

Menteşe aralarına az miktarda sıvı deterjan uyguladıktan sonra kapının birkaç kez ileri geri hareket ettirilmesi, yüzeyde kaygan bir film tabakası oluşturuyor. Deterjanın yoğun viskoz yapısı, metal parçaların birbirine sürtünmesini engelleyerek rahatsız edici metal sesini tamamen kesiyor ve kapıların adeta sessizce kaymasını sağlıyor.

KIŞ AYLARINDA RUTUBET VE KÜFÜ ENGELLİYOR

Bulaşık deterjanının marifeti yalnızca kapı gıcırtılarını çözmekle kalmıyor; yaklaşan kış aylarında cam ve kapı kenarlarında biriken terlemeyi de engelliyor. Uzmanlar, sıcaklık farkından dolayı pencere ve balkon kapılarının camlarında biriken su damlacıklarının zamanla duvarlarda küf, mantar ve ağır rutubete dönüştüğünü hatırlatıyor.

Kuru bir mikrofiber beze damlatılan az miktardaki deterjanın cam ve çerçeve yüzeylerine ince bir tabaka halinde uygulanması, görünmez bir bariyer meydana getiriyor. Yüzey gerilimini kıran bu pratik formül sayesinde camlarda buğu ve su damlacığı tutunamıyor; böylece evler hem küf kokusundan hem de yapısal deformasyon riskinden kolayca kurtuluyor.