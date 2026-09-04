İspanya’da Soria belediyesi yakınlarındaki 58 haneli Benamira köyü, geçmişte 200 kişilik nüfusuyla canlı bir yerleşim yeriyken zamanla tamamen boşaldı. Ancak 17 yıl önce köye tek başına yerleşen Fernand, adeta zamanın durduğu bu ıssız coğrafyanın tek sahibi haline geldi.

TEK KURUŞ KİRA ÖDEMİYOR, PARA BİRİKTİRİYOR

Ailesine ait evde yaşadığı için tek bir kuruş bile kira ödemeyen Fernand, "1500 euro (84 bin 436 TL) kazanıyorum ve tasarruf ediyorum çünkü ev aileme ait olduğu için kira sıfır; elektriğe yaklaşık 40 euro (2 bin 251 TL), benzine de 300 euro (16 bin 887 TL) harcıyorum” dedi.

Fernand, köyde market olmaması nedeniyle en yakın alışveriş noktasına gitmek için yüksek yakıt harcıyor. İnternet ve telefon erişimi için de ayda 50 euro (2 bin 814 TL) ödeme yaptığını belirten Fernand, buna rağmen şehir hayatındaki yapılan harcamalara kıyasla oldukça düşük harcama yaptığının altını çizdi.

YOL BAKIMINDAN TEKVANDOMA: HİÇ SIKILMIYOR

Hafta içi yol bakım işinde çalışan ve iş yeri evine sadece 15 dakika mesafede olan Fernand, boş zamanlarında koşu yapıyor, sebze bahçesiyle ilgileniyor, tekvando çalışıyor ve kırsal yaşam temalı mizahi monologlar yazdığını belirtiyor. Yalnızlıktan şikayet etmeyen Fernand, "Konuşacak kimsem olmadığı için mecburen tek başıma konuşuyorum" dedi.