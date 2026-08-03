Alaska'nın güneyinde bulunan Whittier kasabası, alışılmış şehir düzeninden tamamen farklı bir yaşam sunuyor. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı yerleşim yerinde nüfusun büyük bölümü, 14 katlı Begich Towers adlı tek bir binada hayatını sürdürüyor. Sert iklim koşulları nedeniyle geliştirilen bu sistem, yıllardır kesintisiz şekilde uygulanıyor.

TÜM GÜNLÜK YAŞAM AYNI BİNADA

Begich Towers yalnızca bir apartman değil, adeta küçük bir şehir. Binanın içerisinde market, postane, sağlık merkezi, polis birimi, belediye ofisleri ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor. Böylece kasaba sakinleri dondurucu soğukta dışarı çıkmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Özellikle kış aylarında sert rüzgar ve yoğun kar yağışı nedeniyle bina, yaşamın merkezi haline geliyor.

Bu sıra dışı yapı, 1950'li yıllarda ABD ordusunun bölgede görev yapan askerleri ve aileleri için inşa edildi. Askeri amaçlarla kullanılan kompleks, ordunun bölgeden ayrılmasının ardından sivil yerleşime dönüştürüldü. Bugün ise Whittier'ın kalbi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

ÇOCUKLAR OKULA TÜNELDEN GİDİYOR

Kasabadaki öğrenciler de alışılmışın dışında bir ulaşım sistemine sahip. Begich Towers'ın arkasındaki okula, binayı dışarı çıkmadan birbirine bağlayan kapalı bir tünel sayesinde ulaşılıyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde bile eğitim aksamadan devam edebiliyor.

HERKES BİRBİRİNİ TANIYOR

Kasabanın belediye başkanı, kamu görevlileri ve polis memurları da aynı binada yaşıyor. Küçük nüfus sayesinde komşuluk ilişkileri oldukça güçlü olurken, herkesin birbirini tanıması güvenlik açısından da önemli bir avantaj sağlıyor.

Whittier'a ulaşım, yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki Anton Anderson Tüneli üzerinden sağlanıyor. Tek şeritli olarak kullanılan tünel, belirli saatlerde araç ve tren trafiğine açılıyor. Gece saatlerinde ise tamamen kapatıldığı için kasabanın dış dünyayla bağlantısı sabaha kadar kesiliyor.

ZORLU İKLİM BU YAŞAMI MECBURİ KILIYOR

Kış aylarında kar kalınlığının metrelerce yükseldiği, rüzgarın saatte 100 kilometreyi aşabildiği Whittier'da tek çatı altında yaşamak bir tercih değil, doğa şartlarının zorunlu kıldığı bir çözüm olarak görülüyor. Bu özelliğiyle kasaba, dünyanın en sıra dışı yerleşim yerlerinden biri olmayı sürdürüyor.