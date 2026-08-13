Avrupa Birliği, atık oluşumunu azaltmak ve yeniden kullanılabilir ambalajları yaygınlaştırmak amacıyla hazırladığı Yeni Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü’nü 12 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe koyuyor. Düzenleme kapsamında, restoran ve kafelerde sunulan tek kullanımlık küçük ambalajlara yönelik kısıtlamaların ise 1 Ocak 2030 tarihinden itibaren uygulanması planlanıyor.

TEK KULLANIMLIK SOS VE ŞEKER PAKETLERİ YASAKLANACAK

AB’nin yürürlüğe koyacağı mevzuat uyarınca; ketçap, mayonez, hardal, çeşitli soslar, krema ve şeker gibi ürünlerin işletme içi tüketimde tek kullanımlık küçük paketlerde (poşet/sachet) sunulması 2030 yılı itibarıyla sınırlandırılacak.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından desteklenen düzenleme, çok kısa süreli kullanımın ardından çöpe atılan ambalaj hacmini düşürmeyi hedefliyor. Birbirinden farklı plastik ve malzeme katmanlarından üretilen bu küçük paketlerin, geri dönüşüm süreçlerini zorlaştırdığı ve ekonomik açıdan verimsiz kıldığı belirtildi.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETİLDİ

Tek kullanımlık ambalajların yerine ortak kullanıma uygun basmalı dispenserlerin (dağıtıcılar), müşterinin talebine göre servis yapılması yönteminin veya her kullanım sonrası sterilize edilebilen küçük kapların getirilmesi öngörülüyor.

PAKETLERİN DIŞ YÜZEYİNDE BAKTERİ VE MANTAR TESPİT EDİLDİ

Ambalaj değişikliği tartışmaları, hijyen boyutunu da beraberinde getirdi. Rio de Janeiro Federal Üniversitesi (UFRJ) Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı tarafından 2011 yılında yürütülen bir çalışmada, ticari işletmelerden toplanan 285 kapalı sos paketi incelenmişti.

Yapılan analizlerde şu veriler elde edilmişti: İncelenen ambalaj dış yüzeylerinin %70’inden fazlasında mantar tespit edildi. Paketlerin yaklaşık %82’sinin dış yüzeyinde bakteri bulundu. Dış yüzeylerin %10’dan fazlasında fekal koliform izlerine rastlandı.

Raporda, ambalajların sızdırmaz yapısı sayesinde içlerindeki gıda maddesinde bir kontaminasyon saptanmadığı; mikrobiyal yükün tedarik zinciri, taşıma, depolama ve el teması süreçlerinde ambalajın dış yüzeyinde biriktiği kaydedilmişti.