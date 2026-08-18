Alaska'da yer alan 300 nüfuslu Whittier kasabası, sakinlerinin tamamına yakınının 14 katlı Begich Towers adlı tek bir binada yaşamasıyla sıra dışı bir kentsel mimariye ev sahipliği yapıyor. İçerisinde konutların yanı sıra postane, market, karakol ve klinik bulunduran dev kompleks, sert iklim koşullarında dışarı çıkmadan tüm yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor.

ASKERİ TESİS NASIL KASABANIN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ?

1954 yılında askeri amaçlarla inşa edilen 14 katlı ve 196 daireli yapı, zamanla sahil kasabasının ana yerleşim alanına dönüştü. Dağlar ile okyanus arasında sıkışan coğrafi yapı nedeniyle düz arazinin bulunmaması, kasabanın yatay genişleme yerine dikey yapılaşmaya giderek tek bir binada yoğunlaşmasına neden oldu.

ÇOCUKLAR OKULA YERALTI TÜNELİNDEN NASIL GİDİYOR?

Bölgedeki şiddetli rüzgar, yoğun kar yağışı ve dondurucu kış koşullarına karşı yerel altyapıya özel bir sistem entegre edildi. Kasabanın çocukları, hava şartlarından korunmak için konut binası ile devlet okulu arasına inşa edilen özel yeraltı tünelini kullanarak dışarıya hiç çıkmadan güvenli bir şekilde okullarına ulaşabiliyor.

Konut ve tüm temel hizmetlerin aynı yapıda birleşmesi, bölge sakinlerinin günlük rutinlerini değiştiriyor. Asansör ve koridorların aktif birer sokak işlevi gördüğü yapıda komşular, çalışanlar ve yerel yetkililer her gün aynı mekanı paylaşıyor. Kapalı alanda kurulan bu sistem, coğrafi izolasyon ve zorlu iklim koşullarına karşı en güvenli yaşam modeli olarak 70 yıldır varlığını sürdürüyor.