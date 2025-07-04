Konya'da birisi Seydişehir ilçesi, 3'ü de Konya merkezde olmak üzere 4 imam tutuklandı.
DİPLOMALARI SAHTE
Edinilen bilgilere göre; bir kişinin imamlar hakkında verdiği ihbarı değerlendiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) ekipleri 4 imamı diplomaları sahte olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.
Gözaltına alınan imamlardan birisinin İstanbul'da gözaltına alınarak Konya'ya getirildiği belirlendi.
İmamların yıllardır sahte diplomayla görev yaptıkları da ortaya çıktı.
İMAMLAR İSMAİLAĞA CEMAATİNDEN İDDİASI
İmamların İsmailağa Cemaati üyesi olduğu ileri sürülürken, imamların emniyetteki sorgularının ardından Adilyeye sevk edildikleri ve tutuklandıkları öğrenildi.
SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR
Soruşturmanın genişleyerek Türkiye geneline yayılabileceği öngörülüyor.