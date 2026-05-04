Hayal edin; sabah pijamalarınızla asansöre biniyorsunuz, iki kat aşağıda manavdan alışveriş yapıp, bir alt katta belediye başkanına selam veriyor ve ardından yer altı tünelinden geçerek işinize ulaşıyorsunuz. Üstelik tüm bunlar olurken dışarıda dondurucu bir fırtına ve metrelerce kar var. Burası bir bilim kurgu filmi seti değil; Alaska'nın en ilginç kasabası: Whittier.

PİJAMAYLA ŞEHİR TURU ATILAN YER

Whittier halkının neredeyse tamamı, Begich Towers adı verilen 14 katlı devasa bir binada yaşıyor. Soğuk Savaş yıllarında askeri kışla olarak inşa edilen bu yapı, bugün bir şehrin tüm organlarını tek bir vücutta topluyor. Binanın içinde sadece evler yok; polis merkezi, sağlık ocağı, market, postane ve hatta bir kilise bile mevcut. Sakinler için "dışarı çıkmak" çoğu zaman sadece koridora adım atmak anlamına geliyor.

BURADA KİMSE EVİNDEN ÇIKMIYOR

Bu "dikey yaşamın" arkasındaki asıl sebep, doğanın acımasız yüzü. Whittier, Alaska'nın en çok kar alan ve en sert rüzgarlarına maruz kalan bölgelerinden biri. Kış aylarında kar kalınlığı 7 metreyi bulurken, rüzgar hızı saatte 100 kilometreyi geçebiliyor. Bu koşullarda binalar arası ulaşım imkansızlaştığı için, kasaba halkı çözümü tek bir çatının altına toplanmakta bulmuş.

OKULA GİTMEK İÇİN YER ALTI YOLCULUĞU YAPIYORLAR

Kasabanın çocukları da bu ilginç düzene dahil. Binadan okula gitmek için dışarı çıkıp donma riski yaşamak yerine, binaya bağlı özel bir yer altı tünelini kullanıyorlar. Yani Whittier'de bir çocuk, tüm kış boyunca hiç temiz hava almadan (veya üşümeden) evinden okuluna gidip gelebiliyor.

GİRİŞ VAR AMA ÇIKIŞ SAATLİ

Bu tuhaf kasabaya kara yoluyla ulaşmak da başlı başına bir macera. Kasabaya giren tek yol, yaklaşık 4 kilometrelik dar bir tünelden geçiyor. Ancak bu tünel o kadar dar ki, hem trenler hem de arabalar aynı yolu paylaşıyor. Trafik her yarım saatte bir yön değiştiriyor ve gece belirli bir saatten sonra tünel tamamen kapanıyor. Eğer saati kaçırırsanız, geceyi tünelin diğer tarafında arabanızda geçirmek zorundasınız!