Bütün sürücüleri ilgilendiren gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya canlı yayında açıkladı. Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılacak, taslak hazırlandı.
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ MECLİS'E GELİYOR
Yerlikaya, "Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılamasına dair,32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu Taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." dedi.
Yerlikaya değişiklikle ilgili, "İnanıyorum ki; Denetimlerimiz arttıkça, Ve ‘’Kural ihlallerine yönelik’’ caydırıcılık güçlendikçe, trafik kazaları daha da azalacaktır." değerlendirmesini yaptı.