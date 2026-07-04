Küresel piyasaların yakından takip ettiği finans devlerinden JPMorgan, emtia piyasalarına yönelik yeni bir rapor yayımladı. Banka, kilit sektörlerdeki fiziki altın talebinin beklentilerin altında kalacağını öngörerek yıl sonu fiyat hedeflerini sınırladı. Yayımlanan son verilere göre banka, ons altın fiyatının bu yılın üçüncü çeyreğinde 4.300 dolar, son çeyreğinde ise 4.500 dolar seviyelerinde dengelenmesini bekliyor.

FED'İN FAİZ HAMLESİ BASKILAYABİLİR

JPMorgan analistleri, yaz döneminde açıklanacak ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takvimden önce bir faiz artışına gidebileceğini öngörüyor. Raporda, bu olası senaryonun altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir risk unsuru oluşturduğu aktarıldı. Banka, henüz 9 Haziran'da paylaştığı bir önceki raporunda altının ons fiyatının yıl sonunda 6.000 dolara kadar tırmanabileceğini tahmin etmişti. Bankanın 9 Haziran'daki tahmini ile yeni tahmini arasındaki uçurum 1500 dolar oldu.

Bu durum Türkiye'de mevcut kur üzerinden hesaplandığında 4.500 dolarken gram altın 6.772,39 TL, 6.000 dolar olduğunda 9.029,86 TL aradaki devasa fark Türk lirası cinsinden 2.257,47 TL olarak hesaplandı.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Haftanın son işlem gününde spot altın, 23 Haziran'dan bu yana ulaştığı en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 1,3 oranında değer kazanarak ons başına 4.174,21 dolardan işlem gördü. Haftalık bazda bakıldığında ise külçe altın yatırımcısına yüzde 2'nin üzerinde kazanç sağladı. Piyasa uzmanları, faiz getirisi bulunmayan altının, yüksek faiz ortamlarında alternatif yatırım araçlarının öne çıkması nedeniyle baskı altında kalabileceğini hatırlatıyor.

UZUN VADEDE YÜKSELECEK

Kısa vadeli risk faktörlerine ve tahminlerdeki geri çekilmeye rağmen JPMorgan, altının uzun vadeli yukarı yönlü (bullish) seyrini koruyacağı görüşünde. Merkez bankalarının devam eden alımları ve kalıcı fiziki talebin yapısal bir destek oluşturduğunu belirten banka, altının 2027 yılında da kazanç potansiyelini sürdüreceğini öngörüyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Banka, altın dışındaki diğer değerli metallere yönelik piyasa beklentilerini ise şu şekilde sıraladı:

Gümüş: Geçen yıl fiziki piyasada görülen arz sıkışıklığının hafiflemesi ve altın/gümüş oranının normalleşme eğilimine girmesiyle, gümüşün ons fiyatının tahmin dönemi boyunca ortalama 60 ila 65 dolar arasında seyretmesi bekleniyor.

Platin: Güney Afrika'daki arz kaynaklı temel faktörlerin etkisiyle platin fiyatlarının 2026 yılı sonunda ons başına ortalama 1.800 dolar, 2027 yılı sonunda ise 1.950 dolar seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor.

Paladyum: Değerli metaller genelindeki sakin seyre paralel olarak paladyum fiyatlarının 2026 sonu için 1.350 dolar, 2027 yılı genelinde ise ortalama 1.300 dolar bandında kalacağı öngörülüyor.