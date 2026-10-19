Lesotho'nun derin vadilerden, platolardan ve dik yamaçlardan oluşan arazi yapısı, yerleşim yerleri arasındaki ulaşımı zorlaştırıyor. Kış aylarında don ve kar yağışı, yaz aylarında ise şiddetli yağışlar yollara zarar vererek erişimi engelliyor. Yetersiz yol ağı ve coğrafi engeller nedeniyle dağlık bölgelerde yaşayan nüfus; okullara, sağlık merkezlerine ve pazarlara ulaşmakta güçlük çekiyor.

Yağmur mevsiminde taşan nehirler ve geçit vermeyen yollar, bazı köylerin dış dünyayla bağlantısını tamamen kesiyor.

KIRSAL EKONOMİDE TİFTİK ÜRETİMİ VE TARIMSAL SINIRLAR

Arazinin dik ve engebeli olması, tarıma uygun alanları kısıtlıyor. Bölge halkı geçimini mısır, sorgum ve buğday yetiştiriciliği ile küçükbaş hayvancılıkla sağlıyor.

Ülke, tiftik (moher) üretiminde küresel ölçekte önemli bir paya sahip. 2022 verilerine göre Lesotho, dünyadaki tiftik üretiminin yaklaşık %16'sını karşılayarak Güney Afrika'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Buna karşın tarım sektörü ülke GSYİH'sının %6'sını oluşturuyor ve iklim koşullarına bağlı rekolte değişimleri kırsaldaki gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor.

'SU KULESİ' SIFATINA RAĞMEN ALTYAPI EKSİKLİĞİ VAR

Afrika'nın güneyine su sağlayan coğrafi konumu sebebiyle "Güney Afrika'nın su kulesi" olarak adlandırılan Lesotho, "Lesotho Highlands Su Projesi" aracılığıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne su satışı yapıyor. Ancak dağlık arazi koşulları ve yerleşim yerlerinin dağınık yapısı nedeniyle iç şebeke yatırımları yüksek maliyet çıkarıyor. Bu durum, su kaynaklarına sahip olan ülkede kırsal hanehalklarının şebeke suyuna erişimini sınırlandırıyor.

KIRSAL NÜFUSTA YOKSULLUK ORANLARI YÜKSEK

Dünya Bankası verilerine göre, kent merkezleriyle olan ulaşım bağlantılarının zayıflığı, çiftçilerin ürettikleri malları pazara ulaştırmasını zorlaştırıyor ve nakliye maliyetlerini artırıyor. 2016 nüfus sayımına göre halkın yaklaşık üçte ikisinin yaşadığı kırsal dağlık bölgelerde yoksulluk oranı, 2017 verileri itibarıyla %67,8 seviyesinde kaydedildi.