Olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, çevrede kordon oluşturarak vatandaşların cisme yaklaşmasını engelledi. Görgü tanıkları, metal çerçeveyle desteklenmiş tankın denizden sürüklenerek sahile vurduğunu aktardı.

İÇERİĞİ TESPİT EDİLEMİYOR

Uzman ekipler tankın üzerinde teknik inceleme başlattı. Cismin içinde yanıcı gaz, basınçlı madde veya zehirli kimyasal bulunma ihtimali üzerinde duruluyor. Tankın tamamen kapalı ve yapısal olarak sağlam durumda olması, içindeki materyalin niteliğinin belirlenmesini zorlaştırıyor.

LİBYA AÇIKLARINDA BATAN GEMİ İHTİMALİ

Yerel kaynaklar, tankın Libya açıklarında yakın dönemde batan bir kargo gemisine ait olabileceğini değerlendiriyor. Akdeniz'deki akıntıların cismi Mısır sahillerine kadar sürüklemiş olabileceği öne sürülürken, Mısır makamları henüz bu iddiayı resmi olarak doğrulamadı.

KONTROLLÜ KALDIRMA OPERASYONU HAZIRLIĞI

Yetkililer, tankın güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırılarak incelenmek üzere farklı bir bölgeye nakledilmesi için operasyon planlıyor. Vatandaşların bölgeden uzak durması gerektiği yönündeki uyarılar devam ederken, güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor.