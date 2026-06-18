Afrika’nın kuraklıkla boğuşan Sahel bölgesinde, ezber bozan bir doğaya dönüş hikayesi yazılıyor. Sahra Çölü’nün hemen güneyinde yer alan ve uzun yıllardır aşırı susuzluk nedeniyle adeta bir çöle dönen milyonlarca hektarlık arazi, modern teknolojilerle değil, geçmişin unutulmuş bir mirasıyla yeniden can buldu.

Senegal’deki çiftçiler, toprağa adeta nefes aldıran geleneksel bir tekniği yeniden canlandırarak çölleşmeye karşı dev bir savaş başlattı.

TOPRAĞA YARIM AY TEKNİĞİYLE İMZA ATIYORLAR

Bölgede uygulanan yöntem hem şaşırtıcı derecede basit hem de inanılmaz derecede etkili. Çiftçiler, kuruyan arazilerde insan gücüyle yaklaşık 4 metre çapında "yarım ay" şeklinde özel çukurlar kazıyor.

Peki, bu çukurlar nasıl bir mucize yaratıyor?

Su Deposu Görevi Görüyor: Nadiren yağan yağmurların suları akıp gitmek yerine bu hilal şeklindeki çukurlarda toplanıyor.

Toprağı Nemli Tutuyor: Suyun hızla buharlaşmasını engelleyerek toprağın derinliklerine sızmasını sağlıyor.

Yeraltı Sularını Besliyor: Bölgedeki kuruyan su kaynaklarının yer altından yeniden dolmasına kapı aralıyor.

Aslında bu teknik yeni bir keşif değil. Projede yer alan uzmanlar, "yarım ay" yönteminin Sahel bölgesinde yüzyıllar önce yaygın olarak kullanılan ancak zamanla hafızalardan silinen antik bir gelenek olduğunu belirtiyor. Unutulan bu ata mirasının tozlu raflardan indirilmesi, bugün Afrika’nın kaderini değiştiriyor.

KURAK TOPRAKLARDAN BEREKET FIŞKIRIYOR

Kısa süre öncesine kadar "asla bir şey yetişmez" gözüyle bakılan o çatlamış topraklar, şimdilerde renklenmeye başladı. Su tutma kapasitesi artan arazilerde; darı, sorgum, bamya ve domates gibi kurak iklime dirençli ürünler başarıyla hasat ediliyor.

Sadece tarım ürünleri değil, bölgenin doğal bitki örtüsü ve ağaçları da geri dönüyor. Senegal'in bu ilham verici başarısı, küresel iklim kriziyle mücadele eden tüm dünyaya çok net bir mesaj veriyor: Bazen geleceği kurtarmanın yolu, geçmişin ayak izlerini takip etmekten geçer.