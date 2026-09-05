İspanya’nın Galiçya bölgesinde kâğıt ve kereste endüstrisi için yaygınlaştırılan okaliptüs dikim alanlarının, yerli ormanlara kıyasla kuş türü ve nüfusunda belirgin düşüşe yol açtığı tespit edildi. Santiago de Compostela Üniversitesi ve CSIC bünyesindeki araştırmacıların Fragas do Eume Doğal Parkı çevresindeki 240 orman parselinde yürüttüğü çalışma, okaliptüs plantasyonlarında kuş çeşitliliğinin ve miktarının anlamlı derecede azaldığını ortaya koydu. BAZI HAYVANLARIN YUVALAMA ALANLARI DARALDI Araştırmada öne çıkan veriler ve ekolojik tespitler şu şekilde: Kısa döngülerle kesilen okaliptüs ağaçlarının kovuk oluşturamaması nedeniyle ağaçkakan ve sıvacı kuşu gibi türlerin yuvalama alanları daralırken; böcekçil kuş türleri besin bulmakta güçlük çekiyor. Toprak ve Su Kimyası: Okaliptüs yapraklarının salgıladığı kimyasallar (alelopati) alt bitki örtüsünün gelişimini baskılarken, akarsulara dökülen döküntüler sudaki ayrıştırıcı canlı topluluklarına zarar veriyor. Bölgesel Yaygınlık: Okaliptüs ağaçları, Galiçya’daki toplam ormanlık alanın yaklaşık %30’unu kaplıyor. 2030 YILINA KADAR UZATILDI İspanya Çevre Bakanlığı bilim kurulu 2017 yılında okaliptüsün İstilacı Yabancı Türler Kataloğu’na alınmasını önermiş, ancak hükümet sanayi tüketimindeki yüksek payı gerekçe göstererek bu talebi reddetmişti. Galiçya bölgesel yönetimi ise yeni okaliptüs dikimlerine yönelik başlattığı moratoryumu 2030 yılına kadar uzatma kararı aldı.si Araştırmacılar, mevcut üretim alanlarının içerisinde yerli bitki örtüsünün büyümesine izin verilecek insansız koridorlar/şeritler oluşturulmasını, bu sayede yaban hayatı ve kuş populasyonunun desteklenebileceğini öneriyor.

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