Mersin'in Erdemli ilçesinde Durmuş (54) ve Elif Bütüner'in (49) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davada, yangının çıkış nedeni için yeniden bilirkişi raporu alınacak. Mersin 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Celal Özden'e ait cep telefonlarının baz kayıtlarının da incelenmesini istedi.

Özden'in dördüncü kez hakim karşısına çıktığı duruşmaya, Bütüner çiftinin yakınları ve taraf avukatları da katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı, sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki esas hakkındaki mütalaasını yineledi.

“BU İŞİN FAİLİ BEN DEĞİLİM”

Duruşmada savunma yapan Özden, suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Özden, “Bu işin faili ben değilim. Ne kimsenin canına kastettim ne de malına göz diktim. Olay tarihinde cebimde 1,5 milyon lira param vardı. Kimsenin 500 bin liralık altınına ihtiyacım yok. Eğer böyle bir şey varsa gerçek failler dışarıda, ben aylardır cezaevindeyim. Hem ben hem de ailem mağdur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme, yeni bilirkişi raporu ve baz kayıtlarının incelenmesi kararlarının yanı sıra Özden'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

DOSYA CİNAYET ŞÜPHESİYLE YENİDEN İNCELENDİ

Yangın, 1 Mart 2024'te Erdemli ilçesi Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'taki tek katlı müstakil evde çıktı. Yaşamını yitiren Bütüner çiftinin cenazeleri, otopsinin ardından Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aradan geçen iki yılın ardından dosyayı cinayet şüphesiyle yeniden inceleyen Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp raporları sonrasında uzman bilirkişi heyeti görevlendirdi. Araştırmalar sonucunda, yangının çıktığı saatlere kadar çiftin evinde olduğu tespit edilen Celal Özden gözaltına alındı. Özden, sevk edildiği adliyede “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Başsavcılık, Özden hakkında “kadına karşı kasten öldürme”, “bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme”, “konut veya iş yerinde gece vakti işlenen nitelikli yağma” ve “yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme” suçlarından iddianame hazırladı. İddianame, Mersin 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.