Cemil KIZILTÜRK

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ismini taşıyan yasa teklifi bütünleşmeden çok eşitlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Çerçeve yasa teklifi, devleti yıkarak Kürt devleti kurmak isteyen, soygun gerçekleştiren, bomba ve molotof atan, uyuşturucu kaçakçılığı yapan, yardım ve yataklıkta bulunan terör örgütü üyelerine af getirecek.

Teklifin yasalaşması halinde, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin davaları ve kesinleşmiş cezalarının infazı ertelenecek. Yeni bir terör suçu işlemeyenlere herhangi bir işlem yapılmayacak. Suriye ve Irak’taki örgüt mensupları, yurt dışındaki örgüt üyeleri ve cezaevindekiler serbest kalacak.

AİHM VE AYM’YE UYULMADI

Ancak AYM ve AİHM kararlarına, kaçma şüphesi olmamasına ve delillerin toplanmasına, cezaevinde bulundukları süre alacakları mahkumiyet kararlarından daha fazla olanlar, seçilmiş belediye başkanlarının itiraflarla görevlerinden alınması, belediyelere kayyum atanması gibi uygulamalar ‘eşitlik ilkesini’ de tartışmalı hale getiriyor.

Bir taraftan silahlı örgüt üyesi PKK’lılar bırakılırken, diğer yandan demokratik protestolar nedeniyle mahkum edilenler cezaevinde yatmaya devam edecek. Ellerine silah almayan, AİHM ve AYM’nin kararları uygulanmayan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’in kapsam dışında kalması eleştirileri de beraberinde getirdi.

VERA’YA DOĞUM GÜNÜ MESAJI: Sen bana her şeyi yeniden öğrettin

Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, 7 yaşına giren kızı Vera’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir mesajla kutladı:

“Hayat 7 yıl önce bugün onu daha anlamlı kılan en muhteşem hediyesini verdi. Canım kızım Vera doğdu. Bu güzel hediyeyi veren hayat, bizi hasret ile ağır bir sınava tabi tutsa da; yan yana beraber olmanın değerini de öğretti.

Sen ise bana her şeyi yeniden öğrettin, varlığınla hayatı güzelleştirdin, zor günlerimde bana güç verdin canım kızım. Tüm güzellikler ve hissettirdiklerin için teşekkür ederim. İyi ki doğdun, Verakuşum.”

Hükümeti yıkma suçlamasıyla içerideler

PKK ile ilgili böyle bir düzenleme yapılırken, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmaması tepki çekiyor. Tartışmalı yargılamalar sonucu iş insanı Osman Kavala, “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, şehir plancı Tayfun Kahraman, film yapımcısı Çiğdem Mater ve belgeselci Mine Özerden, “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçundan 18’er yıl hapis cezasına mahkûm edildi.