Antalya'da gerçekleştirdiği dalışları "Su altında hayat var" isimli sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan dalgıç Hüseyin Fırat, sıra dışı bir olayla karşı karşıya kaldı. Deniz tabanında bulduğu şüpheli paketleri inceleyen Fırat, bunların büyü malzemesi olduğunu fark edip internette paylaşınca tehditlerin hedefi oldu.
Yaklaşık bir ay önce Yalım Park civarında, falezlerin altında kıyıya yakın bir bölgede dalış yapan Hüseyin Fırat, su altında bulduğu nesneyi önce sigara paketi sandı. Sudan çıkardıktan sonra gerçeği fark eden Fırat, eşyayı alıp incelediğinde üzerinde bir vesikalık fotoğraf, Arapça yazılı kağıtlar ve etrafının bantla sarılmış olduğunu gördüğünü aktardı. Bunun bir büyü malzemesi olduğunu anlayan dalgıç, eve getirip eşiyle açtığı paketi sosyal medyada paylaştı. Fırat, kim olduğunu bilmedikleri kişinin fotoğrafını, onu rahatsız etmemek adına bulanıklaştırdıklarını dile getirdi.
Fırat'ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyü ve metafizik konularıyla ilgilendiğini iddia eden bazı kişilerin tepkisini çekti. Bu kişiler tarafından tehdit ve hakarete uğradığını belirten dalgıç, hakkını aramak için hukuki yollara başvurdu. Tehdit eden hesapların profillerini incelediğinde, bu kişilerin metafizik ve büyü gibi işlerden maddi kazanç sağlayan kişiler olduğunu tespit ettiğini söyleyen Fırat, konuyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi suç duyurusunda bulundu. Dalgıç ayrıca, savcılık soruşturması neticesinde şahısların gerçek kimlikleri tespit edildiğinde manevi tazminat davası açacağını da vurguladı.
Dalışları sırasında bu tür materyallerle çok sık karşılaştığını belirten Fırat, özellikle asma kilitlerin yoğunluğuna dikkat çekti. İstisnasız her dalışta büyü malzemesine denk geldiklerini söyleyen Fırat, asma kilitlerin kısmet açma veya kapama amacıyla kullanıldığını ve her dalışında en az dört beş adet asma kilit bulduğunu ifade etti.
Daha karmaşık ve farklı materyallerden yapılan büyülerin genelde tatlı suların denizle buluştuğu noktalarda bulunduğunu belirten Fırat, tablet büyülere ve cam şişe içindeki Arapça yazılı kağıtlara da sıkça rastladıklarını, bu malzemelerin akarsular yoluyla denize ulaştığını düşündüklerini sözlerine ekledi.