Brezilya ulusal petrol şirketi Petrobras, Brezilya'nın Amapa eyaleti kıyılarından yaklaşık 180 kilometre açıkta yeni hidrokarbon yatakları tespit ettiğini duyurdu. Bölgede yürütülen arama faaliyetleri, sürecin kendileriyle yeterince müzakere edilmediğini savunan çevreci örgütlerin ve yerel toplulukların tepkisine yol açarken, konu yargıya taşındı.

Keşfe ilişkin açıklamalarda bulunan Petrobras Başkanı Magda Chambriard, hidrokarbon rezervinin miktarının henüz netleşmediğini ancak elde edilen bulgular konusunda olumlu bir beklenti içinde olduklarını belirterek, arama projesinin bölgenin potansiyelini ortaya koyacağını ifade etti.

10 MİLYAR VARİL PETROL POTANSİYELİ VAR

Ekim ayındaki seçimlerde yeniden aday olması beklenen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni rezervlerin ülkenin ekonomik geleceği açısından önem taşıyabileceğine işaret etti. Lula da Silva, aynı zamanda fosil yakıt kullanımının kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik mücadeleyi de sürdürdüğünü kaydetti.

Söz konusu arama faaliyetlerinin yürütüldüğü Ekvator Marjı bölgesinde yüksek miktarda petrol ve gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. İlk değerlendirmelere göre bölgede yaklaşık 10 milyar varil petrol potansiyeli bulunduğu ve bunun piyasa değerinin yaklaşık 720 milyar dolar seviyesinde olabileceği belirtildi.