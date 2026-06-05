Küresel piyasalarda gözler bir kez daha altına çevrildi. Orta Doğu'daki diplomatik çabaların sonuçsuz kalması ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Haftalık bazda belirgin bir kayba doğru ilerleyen değerli metal, cuma günü işlemlerinde de düşüş eğilimini sürdürdü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Jeopolitik risklerin küresel ekonomiyi zorlaması ve yüksek enflasyon nedeniyle Fed'in sıkı para politikasına geri dönebileceği endişesi, altın piyasasında satışları hızlandırdı.

Spot altın haftanın son işlem gününde yüzde 0,5 oranında değer kaybederek 4.452,20 dolar seviyesine kadar geriledi. TSİ 14.30 itibarıyla ise spot altın 4.464 dolarda gram altın ise 6.615 lirada hareketleniyor. Fiziki gram altın Kapalıçarşı'da 6.650 liradan satılıyor.

Altında hafta genelindeki kayıp ise yüzde 1,8'i buldu. ABD vadeli altın kontratlarında da benzer bir seyir hakim oldu; vadeli işlemler yüzde 0,6 düşüşle 4.478,50 dolardan işlem gördü.

ORTA DOĞU'DA BARIŞ UMUDU AZALDI

İran destekli Hizbullah'ın Lübnan'daki yeni bir ateşkes teklifini reddetmesi ve İsrail'in bölgeden askerlerini çekmeyeceğini açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile barış sağlama yolundaki çatışmaları durdurma çabalarına darbe vurdu.

ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "İran çatışmasının çözümüne yönelik karamsarlık altın piyasası üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Genel eğilimin daha sıkı bir faiz piyasasına işaret etmesi de altın üzerinde baskı oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasındaki bir diğer önemli etken ise Fed kanadından gelen açıklamalar oldu. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyonu düşürmek adına faizlerin sabit tutulması ya da yeniden bir artışa gidilmesi seçeneklerinin masada olduğunu vurguladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise para politikasının esnek olduğunu ve ekonomik verilere göre her iki senaryoya da hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Yüksek faiz oranları, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselttiği için fiyatlar üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

PİYASANIN GÖZÜ SAAT 15.30'A KİLİTLENDİ

FedWatch verilerine göre, piyasalarda Fed'in yıl bitmeden faiz artırma olasılığı yüzde 51 seviyesinde fiyatlanıyor. Yatırımcıların odak noktası ise para politikasının geleceğine ışık tutacak olan Mayıs ayı ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda.

GÜMÜŞ VE DİĞER METALLER DE GERİLEDİ

Altındaki negatif seyir, diğer kıymetli maden piyasalarına da sirayet etti:

Spot Gümüş yüzde 1,4 kayıpla 72,89 dolara; platin yüzde 1,1 düşüşle 1.878,68 dolara; paladyum ise yüzde 1,7 değer kaybıyla 1.298,45 dolara geriledi.

Değerli metaller piyasası genelinde haftalık kapanış öncesi satıcılı seyir hakimiyetini koruyor.