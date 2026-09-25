Ay balık burcunda, Koç burcundaki dolunaya son bir kaldı, Cumartesi günü gerçekleşecek dolunay öncesi, dinlenmek, biraz akışa bırakmak, duygusal yoğunluktan arınmak iyi gelecek.

Sinirsel gerginlikten uzak, sadece önümüze bakacağımız bir gün.

Koç

Haftanın son iş gününde Ay Balık’ta ilerlerken biraz içinize çekilmek ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Ancak hafta sonu sizin burcunuzda gerçekleşecek Dolunay, hayatınızda güçlü bir tamamlanma ve yenilenme enerjisi getirecek. Bugün yarım kalan işlerinizi sakince bitirin ve hafta sonundaki büyük farkındalıklara zihnen hazırlanın.

Boğa

Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla şefkatli, anlayışlı bağlar kuracağınız bir gün. İş haftasını bitirirken dostlarınızla vakit geçirmek size ruhsal olarak çok iyi gelecektir.

Hafta sonu yaşanacak Dolunay ise bilinçaltınızda biriken veya sizden gizlenen konuları aydınlığa kavuşturarak derin bir arınma sağlayacak.

İkizler

Kariyerinizde sezgilerinizin ön planda olduğu, empati yeteneğinizle işlerinizi kolayca bitireceğiniz bir cuma günü. İşleri toparlayıp haftayı kapatırken üstlerinizle yapıcı diyaloglar kurabilirsiniz. Hafta sonu Koç burcundaki Dolunay, sosyal çevreniz ve gelecek hedeflerinizle ilgili net kararlar almanıza vesile olacak.

Yengeç

Vizyonunuzu genişletecek fikirlere açık olduğunuz, inançlarınız ve uzun vadeli planlarınızın öne çıktığı bir gün. İş yoğunluğunu geride bırakırken hayal gücünüzün yüksekliğinden faydalanabilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek Dolunay ise kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili önemli bir dönüm noktasını tetikleyecek.

Aslan

Maddi konular ve ortaklaşa kaynaklar alanında sezgilerinizi dinleyerek hareket etmek isteyeceksiniz. Haftanın son gününde ödemeleri ve bütçe dengenizi sakince gözden geçirip işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Hafta sonundaki Koç Dolunayı, hukuki, akademik veya yurt dışı bağlantılı işlerinizde beklediğiniz netlikleri getirecektir.

Başak

İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda hassas, duygusal bir akış hakim. İş ortaklarınız veya partnerinizle empatiye dayalı bir iletişim kurarak haftayı huzurla kapatabilirsiniz. Hafta sonu yaklaşan Dolunay ise ortaklı finansal konular, borçlar ve dönüşüm gerektiren alanlarda hızlı kararlar almanızı sağlayacak.

Terazi

Günlük rutinlerinizi ve işlerinizi tamamlamak için özşefkatle hareket etmeniz gereken bir gün. Sağlığınıza ve bedeninize özen göstererek haftanın yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Hafta sonu tam karşıt burcunuzda gerçekleşecek Koç Dolunayı, ikili ilişkileriniz ve evliliğinizle ilgili belirleyici bir süreç başlatacak.

Akrep

Aşk hayatınız, yaratıcı projeleriniz ve hobileriniz ön planda yer alıyor. İş gününü tamamladıktan sonra ruhunuza iyi gelecek sanatsal ve keyifli aktivitelere vakit ayırabilirsiniz. Hafta sonu yaşanacak Dolunay, çalışma ortamınız, günlük düzeniniz ve sağlığınızla ilgili konuları netleştirerek yenilik yapmanıza önayak olacak.

Yay

Ev, aile ve yuva konularının öne çıktığı, içsel huzuru yakalamak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizi bitirip yaşam alanınıza çekilmek ve sevdiklerinizle olmak size enerji verecektir. Hafta sonu gerçekleşecek Koç Dolunayı ise aşk hayatınız, çocuklarınız veya yaratıcı girişimlerinizde güçlü bir hareketlilik ve netleşme getirecek.

Oğlak

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim trafiğiniz gün boyunca yoğun olabilir. Sezgilerinizi mantığınızla harmanlayarak haftalık planlarınızı ve yazışmalarınızı başarıyla sonlandırabilirsiniz. Hafta sonundaki Dolunay, ev ve aile hayatınız, gayrimenkul meseleleri ya da yerleşiminizle ilgili ertelediğiniz kararları gündeme taşıyacak.

Kova

Maddi konular ve özdeğer algınız gündeminizde yer alıyor. Parasal konularda duygusal kararlar almaktan kaçınıp dengeli adımlarla haftayı kapatmanızda fayda var. Hafta sonu Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay, yakın çevrenizle ilişkilerinizi, eğitim veya iletişim projelerinizi hızla netliğe kavuşturacaktır.

Balık

Ay sizin burcunuzda ilerlerken haftanın son iş gününde duygusal derinliğiniz ve sezgileriniz zirvede. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmak ve işlerinizi kendi temponuzda bitirmek size iyi gelecektir. Hafta sonu gerçekleşecek Dolunay ise finansal kaynaklarınız, kazançlarınız ve özdeğerinizle ilgili somut gelişmeleri önünüze getirecek.