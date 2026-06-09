Küresel piyasalarda güvenli liman olarak kabul edilen altın, İran'daki savaşın devam ettiği dönemde beklentilerin aksine değer kaybetti. Savaşın başlamasından bu yana altın fiyatlarında yaklaşık yüzde 18'lik gerileme yaşanması, jeopolitik risklerin altın fiyatlarını otomatik olarak yükselttiği yönündeki yaygın görüşü yeniden tartışmaya açtı.

JEOPOLİTİK RİSK İLE ALTIN ARASINDAKİ BAĞ ZAYIF

ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomistleri Dario Caldara ve Matteo Iacoviello tarafından geliştirilen Jeopolitik Risk Endeksi (GPR) üzerinden yapılan analizler, altın ile jeopolitik riskler arasında kalıcı ve güçlü bir ilişki bulunmadığını gösteriyor.

1968'den bu yana farklı dönemler incelendiğinde, altın fiyatları ile jeopolitik risk göstergeleri arasındaki ilişkinin zaman zaman aynı yönde, zaman zaman ise zıt yönde hareket ettiği görülüyor. Bu durum, savaş ve siyasi krizlerin altın fiyatları üzerinde her zaman belirleyici olmadığını da gösteriyor.

DİĞER EKONOMİK GÖSTERGELERDE DE BENZER SONUÇ VAR

Analizde, altın ile enflasyon, ABD Dolar Endeksi (DXY) ve Ekonomik Politika Belirsizliği (EPU) endeksi arasındaki ilişkiler de değerlendirildi. Sonuçlar, bu göstergelerin de altın fiyatlarını tutarlı şekilde açıklayamadığını ortaya koydu.

Varlık yönetim şirketi Dimensional Fund Advisors Başkan Yardımcısı Wes Crill, yatırımcıların altını belirli risklere karşı kesin bir koruma aracı olarak görmemesi gerektiğini belirterek, portföylerde bu beklentiyle hareket edilirken dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

ALTININ GÜCÜ UZUN VADEDE ORTAYA ÇIKIYOR

Araştırmacılar, altının kısa vadede dalgalı performans gösterebildiğini ancak çok uzun dönemlerde satın alma gücünü koruma özelliğine sahip olduğunu vurguluyor.

Bu konuda öne çıkan çalışmalardan biri, Campbell Harvey ile eski emtia fonu yöneticisi Claude Erb tarafından hazırlanan "Golden Dilemma" araştırması oldu. Araştırmaya göre altın, yüzyılı aşan zaman dilimlerinde değer koruma özelliği gösterse de kısa ve orta vadede enflasyon ya da jeopolitik risklere karşı istikrarlı bir koruma sunmuyor.

UZMANLARDA UZUN VADELİ YAKLAŞIM TAVSİYESİ

Uzmanlar, yatırımcıların kriz dönemlerine göre sürekli alım-satım yapmak yerine, altını portföylerinde sınırlı ancak stratejik bir pay olarak değerlendirmelerinin daha sağlıklı bir yaklaşım olacağını belirtiyor. Analizler, kısa vadeli jeopolitik gelişmeler üzerinden altın fiyatlarını tahmin etmeye çalışmanın çoğu zaman yanıltıcı sonuçlar verebildiğine işaret ediyor.

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